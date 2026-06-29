Muro das Lamentações: vestígio do Templo e coração da fé judaica em Jerusalém

As origens do Muro das Lamentações remontam ao reinado de Herodes, que ampliou o Segundo Templo e construiu imponentes muralhas de sustentação. Após a destruição do templo pelos romanos, apenas parte dessas paredes permaneceu de pé, tornando-se símbolo da fé judaica. Desde então, o muro passou a ser o ponto central de oração e memória do povo de Israel. Foto: Palácio do Planalto wikimedia commons