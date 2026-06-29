Farol de 150 anos vira hotel de luxo com vista panorâmica para o oceano

Entre os diferenciais do hotel está um mirante reservado no topo da torre, acessível por escadas, de onde é possível contemplar uma vista panorâmica de 360 graus do oceano e das paisagens costeiras de La Palma. Os hóspedes também têm acesso a uma piscina de borda infinita voltada para o mar, além de espaços projetados para proporcionar privacidade e contato direto com a natureza da ilha. Foto: Divulgac?a?o/Floatel