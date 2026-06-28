Estilo de Vida
Peças de poá transformam qualquer visual com elegância e discrição
-
A origem do poá remonta ao século XIX, quando tecidos estampados com pequenos círculos começaram a ganhar popularidade na Europa. O nome deriva da dança polca, que fazia sucesso na mesma época, e acabou sendo associado ao padrão de bolinhas que rapidamente conquistou a moda. Foto: imagem gerada por i.a
-
O desenho ganhou força especialmente entre as décadas de 1920 e 1950, período em que atrizes e ícones de estilo ajudaram a transformá-lo em símbolo de sofisticação. Desde então, o poá passou a aparecer em vestidos, saias, camisas e blusas de diferentes estilos. Foto: imagem gerada por i.a
-
Uma das principais vantagens da blusa de poá é a versatilidade. Ela pode ser usada em ambientes profissionais quando combinada com peças de alfaiataria, mas também funciona bem em produções casuais com jeans, shorts ou saias mais descontraídas. Foto: imagem gerada por i.a
-
As variações de tamanho das bolinhas permitem criar efeitos distintos. Poás pequenos costumam transmitir um visual mais clássico e discreto, enquanto bolinhas maiores oferecem um resultado mais moderno e marcante, tornando a peça um ponto de destaque no look. Foto: imagem gerada por i.a
-
-
Mesmo após mais de um século de história, a blusa de poá continua presente nas coleções de moda e nas ruas. Sua capacidade de unir tradição, elegância e praticidade explica por que ela segue sendo considerada uma alternativa simples para sair do básico sem abrir mão do estilo. Foto: imagem gerada por i.a