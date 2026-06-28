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Estilo de Vida

Peças de poá transformam qualquer visual com elegância e discrição

RF
Redação Flipar
  • A origem do poá remonta ao século XIX, quando tecidos estampados com pequenos círculos começaram a ganhar popularidade na Europa. O nome deriva da dança polca, que fazia sucesso na mesma época, e acabou sendo associado ao padrão de bolinhas que rapidamente conquistou a moda.
    A origem do poá remonta ao século XIX, quando tecidos estampados com pequenos círculos começaram a ganhar popularidade na Europa. O nome deriva da dança polca, que fazia sucesso na mesma época, e acabou sendo associado ao padrão de bolinhas que rapidamente conquistou a moda. Foto: imagem gerada por i.a
  • O desenho ganhou força especialmente entre as décadas de 1920 e 1950, período em que atrizes e ícones de estilo ajudaram a transformá-lo em símbolo de sofisticação. Desde então, o poá passou a aparecer em vestidos, saias, camisas e blusas de diferentes estilos.
    O desenho ganhou força especialmente entre as décadas de 1920 e 1950, período em que atrizes e ícones de estilo ajudaram a transformá-lo em símbolo de sofisticação. Desde então, o poá passou a aparecer em vestidos, saias, camisas e blusas de diferentes estilos. Foto: imagem gerada por i.a
  • Uma das principais vantagens da blusa de poá é a versatilidade. Ela pode ser usada em ambientes profissionais quando combinada com peças de alfaiataria, mas também funciona bem em produções casuais com jeans, shorts ou saias mais descontraídas.
    Uma das principais vantagens da blusa de poá é a versatilidade. Ela pode ser usada em ambientes profissionais quando combinada com peças de alfaiataria, mas também funciona bem em produções casuais com jeans, shorts ou saias mais descontraídas. Foto: imagem gerada por i.a
  • As variações de tamanho das bolinhas permitem criar efeitos distintos. Poás pequenos costumam transmitir um visual mais clássico e discreto, enquanto bolinhas maiores oferecem um resultado mais moderno e marcante, tornando a peça um ponto de destaque no look.
    As variações de tamanho das bolinhas permitem criar efeitos distintos. Poás pequenos costumam transmitir um visual mais clássico e discreto, enquanto bolinhas maiores oferecem um resultado mais moderno e marcante, tornando a peça um ponto de destaque no look. Foto: imagem gerada por i.a
  • Mesmo após mais de um século de história, a blusa de poá continua presente nas coleções de moda e nas ruas. Sua capacidade de unir tradição, elegância e praticidade explica por que ela segue sendo considerada uma alternativa simples para sair do básico sem abrir mão do estilo.
    Mesmo após mais de um século de história, a blusa de poá continua presente nas coleções de moda e nas ruas. Sua capacidade de unir tradição, elegância e praticidade explica por que ela segue sendo considerada uma alternativa simples para sair do básico sem abrir mão do estilo. Foto: imagem gerada por i.a
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