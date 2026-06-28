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Algodão-doce: guloseima açucarada atrai crianças há gerações
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A origem do algodão-doce remonta a séculos atrás. Alguns relatos apontam que versões primitivas do doce já eram produzidas na Europa por volta do século XV, embora fossem consumidas apenas pela elite devido ao alto custo do açúcar. A versão moderna surgiu nos Estados Unidos, em 1897, quando o dentista William Morrison e o confeiteiro John C. Wharton desenvolveram uma máquina capaz de transformar açúcar derretido em finos fios. Anos depois, o processo foi aperfeiçoado pelo também dentista Josef L Foto: Wikimedia Commons / Irem Soyler
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A produção do algodão-doce é relativamente simples, mas depende de uma máquina específica. O açúcar é colocado em um recipiente giratório aquecido a altas temperaturas, onde se transforma em calda. A força centrífuga faz com que o líquido passe por pequenos orifícios, formando fios extremamente finos que se resfriam rapidamente ao entrar em contato com o ar. Esses fios são então recolhidos com um palito ou recipiente, criando o formato característico do doce. O açúcar mais utilizado é o açúcar c Foto: Pexels / RDNE Stock project
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Uma característica curiosa do algodão-doce é sua sensibilidade à umidade. Como é formado por fios muito finos de açúcar, ele tende a absorver a água presente no ambiente. Quando isso acontece, sua estrutura se desfaz gradualmente, fazendo com que o doce perca o aspecto fofo e comece a derreter. Por esse motivo, o armazenamento adequado é essencial para preservar sua textura e aparência por mais tempo. Foto: Pexels / Oleskandra Biliak
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Ao longo dos anos, o algodão-doce ganhou novas versões e apresentações. Além do tradicional servido no palito, existem opções embaladas em saquinhos, copos, potes e até recipientes especiais, como os chamados copos bolha. Também surgiram versões gourmet, que combinam o doce com ingredientes como marshmallows, chocolates, confeitos e balas. Foto: Pexels / Breno Cardoso
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Carrinhos e máquinas de produção em tempo real costumam atrair a atenção das pessoas e criar experiências interativas em festas e eventos. Graças à combinação de sabor, nostalgia e apelo visual, o doce continua sendo uma presença marcante em comemorações de todos os tipos. Foto: Pexels / Israel Torres
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Foto: imagem gerada por i.a