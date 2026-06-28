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Ideia improvável vira realidade em projeto de iglu construído com barro e palha

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Redação Flipar
  • Em seguida, a equipe preparou uma massa composta por terra, água e palha, combinação utilizada há séculos em diferentes métodos construtivos devido à sua resistência e capacidade de isolamento térmico. A água empregada na mistura veio do próprio lago, enquanto a palha ajudou a reforçar a massa e reduzir o surgimento de fissuras. O trabalho exigiu esforço físico considerável, já que a mistura precisou ser amassada, transportada e moldada manualmente sobre a estrutura metálica.
    Em seguida, a equipe preparou uma massa composta por terra, água e palha, combinação utilizada há séculos em diferentes métodos construtivos devido à sua resistência e capacidade de isolamento térmico. A água empregada na mistura veio do próprio lago, enquanto a palha ajudou a reforçar a massa e reduzir o surgimento de fissuras. O trabalho exigiu esforço físico considerável, já que a mistura precisou ser amassada, transportada e moldada manualmente sobre a estrutura metálica. Foto: Reprodução do Youtube Canal M4 Tech
  • As primeiras camadas apresentaram desafios, pois parte do barro atravessava a malha ou se desprendia antes de secar. Com o avanço da obra, a equipe ajustou a técnica e conseguiu distribuir a massa de forma mais uniforme. O projeto também recebeu uma entrada baixa, inspirada nos iglus tradicionais, além de uma janela que permitiu a entrada de luz natural e ventilação.
    As primeiras camadas apresentaram desafios, pois parte do barro atravessava a malha ou se desprendia antes de secar. Com o avanço da obra, a equipe ajustou a técnica e conseguiu distribuir a massa de forma mais uniforme. O projeto também recebeu uma entrada baixa, inspirada nos iglus tradicionais, além de uma janela que permitiu a entrada de luz natural e ventilação. Foto: Reprodução do Youtube Canal M4 Tech
  • Essa abertura ainda proporcionou uma vista privilegiada para a paisagem ao redor, integrando a construção ao ambiente. O acabamento manual conferiu personalidade à estrutura, que aos poucos ganhou aparência definitiva. Apesar do progresso, pequenas rachaduras surgiram durante a secagem, algo comum em construções feitas com terra.
    Essa abertura ainda proporcionou uma vista privilegiada para a paisagem ao redor, integrando a construção ao ambiente. O acabamento manual conferiu personalidade à estrutura, que aos poucos ganhou aparência definitiva. Apesar do progresso, pequenas rachaduras surgiram durante a secagem, algo comum em construções feitas com terra. Foto: Reprodução do Youtube Canal M4 Tech
  • Para corrigir o problema, os responsáveis planejaram aplicar novas camadas de revestimento e reforçar as áreas mais sensíveis. A possibilidade de chuva também exigiu cuidados extras, incluindo a proteção da obra com lonas até que o material adquirisse maior estabilidade.
    Para corrigir o problema, os responsáveis planejaram aplicar novas camadas de revestimento e reforçar as áreas mais sensíveis. A possibilidade de chuva também exigiu cuidados extras, incluindo a proteção da obra com lonas até que o material adquirisse maior estabilidade. Foto: Reprodução do Youtube Canal M4 Tech
  • Embora não tenha sido concebido como uma residência convencional, o iglu demonstrou a versatilidade de materiais simples e acessíveis. O resultado chamou atenção por reinterpretar um modelo arquitetônico tradicionalmente associado ao gelo, sendo adaptado a um contexto completamente diferente.
    Embora não tenha sido concebido como uma residência convencional, o iglu demonstrou a versatilidade de materiais simples e acessíveis. O resultado chamou atenção por reinterpretar um modelo arquitetônico tradicionalmente associado ao gelo, sendo adaptado a um contexto completamente diferente. Foto: Reprodução do Youtube Canal M4 Tech
  • O experimento resgatou métodos ancestrais de bioconstrução e demonstrou como elementos simples da natureza podem ser convertidos em espaços de convivência originais, estimulando planos futuros para novas edificações ecológicas com o emprego de bambu.
    O experimento resgatou métodos ancestrais de bioconstrução e demonstrou como elementos simples da natureza podem ser convertidos em espaços de convivência originais, estimulando planos futuros para novas edificações ecológicas com o emprego de bambu. Foto: Reprodução do Youtube Canal M4 Tech
  • Os iglus tradicionais são construções de neve e gelo desenvolvidas pelos povos inuítes das regiões árticas da América do Norte, especialmente em áreas do Canadá e da Groenlândia. Apesar da aparência simples, essas estruturas demonstram grande conhecimento sobre o ambiente polar e as propriedades dos materiais disponíveis na natureza.
    Os iglus tradicionais são construções de neve e gelo desenvolvidas pelos povos inuítes das regiões árticas da América do Norte, especialmente em áreas do Canadá e da Groenlândia. Apesar da aparência simples, essas estruturas demonstram grande conhecimento sobre o ambiente polar e as propriedades dos materiais disponíveis na natureza. Foto: Domínio Público/WikimédiaCommons
  • Os blocos de neve compactada são cortados e empilhados em formato de cúpula, criando uma construção resistente capaz de suportar ventos fortes e temperaturas extremamente baixas. A neve utilizada contém pequenas bolsas de ar que funcionam como isolante térmico, o que ajuda a conservar o calor no interior.
    Os blocos de neve compactada são cortados e empilhados em formato de cúpula, criando uma construção resistente capaz de suportar ventos fortes e temperaturas extremamente baixas. A neve utilizada contém pequenas bolsas de ar que funcionam como isolante térmico, o que ajuda a conservar o calor no interior. Foto: Rritvos/WikimédiaCommons
  • Embora do lado de fora os termômetros possam registrar dezenas de graus abaixo de zero, o ambiente interno costuma permanecer muito mais quente. A entrada geralmente fica em um nível inferior ao espaço principal, estratégia que reduz a perda de calor.
    Embora do lado de fora os termômetros possam registrar dezenas de graus abaixo de zero, o ambiente interno costuma permanecer muito mais quente. A entrada geralmente fica em um nível inferior ao espaço principal, estratégia que reduz a perda de calor. Foto: Domínio Público/WikimédiaCommons
  • Em muitos casos, peles de animais eram usadas para aumentar o conforto dos ocupantes. Os iglus serviam principalmente como abrigos temporários durante expedições de caça e deslocamentos pelo gelo. Ao contrário do que muitos imaginam, eles não eram as moradias permanentes de todos os inuítes, que também utilizavam outros tipos de habitação conforme a estação do ano.
    Em muitos casos, peles de animais eram usadas para aumentar o conforto dos ocupantes. Os iglus serviam principalmente como abrigos temporários durante expedições de caça e deslocamentos pelo gelo. Ao contrário do que muitos imaginam, eles não eram as moradias permanentes de todos os inuítes, que também utilizavam outros tipos de habitação conforme a estação do ano. Foto: Reprodução do Youtube Canal Humanity Unfolded
  • Hoje em dia, os iglus continuam a despertar interesse por suas soluções arquitetônicas simples e inteligentes e permanecem como um símbolo da engenhosidade humana diante de condições climáticas extremas, além de representar uma das formas mais conhecidas de arquitetura tradicional adaptada ao ambiente natural
    Hoje em dia, os iglus continuam a despertar interesse por suas soluções arquitetônicas simples e inteligentes e permanecem como um símbolo da engenhosidade humana diante de condições climáticas extremas, além de representar uma das formas mais conhecidas de arquitetura tradicional adaptada ao ambiente natural Foto: Reprodução do Youtube Canal Humanity Unfolded
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