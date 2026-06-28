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Celebridades e TV

Quem desvenda o mistério? Conheça grandes detetives da literatura e do cinema

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Redação Flipar
  • Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle) - Símbolo máximo do detetive racional, Holmes resolve crimes por meio da observação minuciosa e da dedução lógica. Sua parceria com o dr. Watson tornou-se um dos duos mais célebres da ficção.
    Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle) - Símbolo máximo do detetive racional, Holmes resolve crimes por meio da observação minuciosa e da dedução lógica. Sua parceria com o dr. Watson tornou-se um dos duos mais célebres da ficção. Foto: Divulgação
  • Holmes é um dos personagens mais adaptados da história da literatura, com versões clássicas e modernas no cinema e na TV. Vai do detetive vitoriano ao investigador high-tech do século 21.
    Holmes é um dos personagens mais adaptados da história da literatura, com versões clássicas e modernas no cinema e na TV. Vai do detetive vitoriano ao investigador high-tech do século 21. Foto: Divulgação
  • Hercule Poirot (Agatha Christie) - O belga de bigodes impecáveis confia mais nas
    Hercule Poirot (Agatha Christie) - O belga de bigodes impecáveis confia mais nas "pequenas células cinzentas” do que na ação física. É conhecido por desvendar crimes aparentemente insolúveis a partir da psicologia dos suspeitos. Foto: Divulgação
  • O detetive Poirot, de Agatha Christie, ganhou inúmeras adaptações para cinema e televisão. Destacam-se as versões estreladas por David Suchet e Kenneth Branagh.
    O detetive Poirot, de Agatha Christie, ganhou inúmeras adaptações para cinema e televisão. Destacam-se as versões estreladas por David Suchet e Kenneth Branagh. Foto: Divulgação
  • Miss Marple (Agatha Christie) - À primeira vista, uma pacata senhora do interior inglês, mas dotada de aguçado senso de observação. Resolve crimes comparando comportamentos humanos aos da pequena vila onde vive.
    Miss Marple (Agatha Christie) - À primeira vista, uma pacata senhora do interior inglês, mas dotada de aguçado senso de observação. Resolve crimes comparando comportamentos humanos aos da pequena vila onde vive. Foto: Divulgação
  • Auguste Dupin (Edgar Allan Poe) - Considerado o primeiro detetive da literatura moderna, Dupin introduziu o método analítico na ficção policial. Ele inspirou diretamente personagens como Sherlock Holmes.
    Auguste Dupin (Edgar Allan Poe) - Considerado o primeiro detetive da literatura moderna, Dupin introduziu o método analítico na ficção policial. Ele inspirou diretamente personagens como Sherlock Holmes. Foto: Divulgação
  • Padre Brown (G. K. Chesterton) - Um sacerdote católico que desvenda crimes a partir do entendimento profundo da alma humana. Sua força está menos na lógica e mais na empatia e no conhecimento do pecado.
    Padre Brown (G. K. Chesterton) - Um sacerdote católico que desvenda crimes a partir do entendimento profundo da alma humana. Sua força está menos na lógica e mais na empatia e no conhecimento do pecado. Foto: Divulgação
  • Philip Marlowe (Raymond Chandler) - O arquétipo do detetive durão do romance noir, cínico e solitário. Atua em um mundo corrupto, guiado por um código moral próprio.
    Philip Marlowe (Raymond Chandler) - O arquétipo do detetive durão do romance noir, cínico e solitário. Atua em um mundo corrupto, guiado por um código moral próprio. Foto: Reprodução do Youtube
  • Sam Spade (Dashiell Hammett) - Frio, pragmático e ambíguo, Spade é um dos pilares do romance policial duro e sem sentimentalismos. Tornou-se célebre em “O Falcão Maltês”.
    Sam Spade (Dashiell Hammett) - Frio, pragmático e ambíguo, Spade é um dos pilares do romance policial duro e sem sentimentalismos. Tornou-se célebre em “O Falcão Maltês”. Foto: Reprodução de Revista
  • Lisbeth Salander (Stieg Larsson) - Anti-heroína genial e hacker brilhante, Salander rompe padrões tradicionais do gênero. Atua à margem da lei, enfrentando crimes ligados a poder, violência e abuso.
    Lisbeth Salander (Stieg Larsson) - Anti-heroína genial e hacker brilhante, Salander rompe padrões tradicionais do gênero. Atua à margem da lei, enfrentando crimes ligados a poder, violência e abuso. Foto: Divulgação
  • Kurt Wallander (Henning Mankell) - Um policial introspectivo que investiga crimes brutais na Suécia contemporânea. Suas histórias refletem angústias sociais e o declínio do Estado de bem-estar europeu.
    Kurt Wallander (Henning Mankell) - Um policial introspectivo que investiga crimes brutais na Suécia contemporânea. Suas histórias refletem angústias sociais e o declínio do Estado de bem-estar europeu. Foto: Divulgação
  • Clarice Starling (
    Clarice Starling ("O Silêncio dos Inocentes") - A agente do FBI em início de carreira enfrenta o serial killer Buffalo Bill com ajuda de Hannibal Lecter. Destaca-se pela inteligência e força psicológica. Foto: Divulgação
  • Inspetor Clouseau (“A Pantera Cor-de-Rosa”) - Uma paródia do detetive clássico, marcada por trapalhadas e confusões. Apesar da incompetência aparente, quase sempre chega à solução.
    Inspetor Clouseau (“A Pantera Cor-de-Rosa”) - Uma paródia do detetive clássico, marcada por trapalhadas e confusões. Apesar da incompetência aparente, quase sempre chega à solução. Foto: Divulgação
  • Detetive Somerset (“Seven”) - Policial experiente e prestes a se aposentar, investiga uma série de crimes inspirados nos sete pecados capitais. Representa o cansaço moral diante da violência urbana.
    Detetive Somerset (“Seven”) - Policial experiente e prestes a se aposentar, investiga uma série de crimes inspirados nos sete pecados capitais. Representa o cansaço moral diante da violência urbana. Foto: Divulgação
  • Adrian Monk (série “Monk”) - Detetive brilhante que sofre de transtorno obsessivo-compulsivo. O personagem interpretado por Tony Shalhoub usa suas manias como ferramenta para perceber detalhes ignorados por outros investigadores.
    Adrian Monk (série “Monk”) - Detetive brilhante que sofre de transtorno obsessivo-compulsivo. O personagem interpretado por Tony Shalhoub usa suas manias como ferramenta para perceber detalhes ignorados por outros investigadores. Foto: Divulgação
  • Fox Mulder e Dana Scully (“Arquivo X”) - Agentes do FBI que investigam casos inexplicáveis e fenômenos paranormais. O contraste entre fé e ceticismo é a base da dinâmica da dupla.
    Fox Mulder e Dana Scully (“Arquivo X”) - Agentes do FBI que investigam casos inexplicáveis e fenômenos paranormais. O contraste entre fé e ceticismo é a base da dinâmica da dupla. Foto: Divulgação
  • Harry Bosch (“Bosch”) - Detetive veterano da polícia de Los Angeles, guiado pela obsessão pela verdade. Atua em casos complexos enquanto enfrenta dilemas éticos e pessoais.
    Harry Bosch (“Bosch”) - Detetive veterano da polícia de Los Angeles, guiado pela obsessão pela verdade. Atua em casos complexos enquanto enfrenta dilemas éticos e pessoais. Foto: Divulgação
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