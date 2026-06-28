O metal do futuro sustentável: como a leveza do alumínio move e transforma o mundo

A sustentabilidade destaca-se pelo fato de o material ser cem por cento reciclável sem sofrer qualquer tipo de perda em suas propriedades físicas originais. O processo de reaproveitamento consome apenas cinco por cento da energia necessária para a produção do metal primário extraído diretamente da bauxita. O ciclo infinito de reaproveitamento fomenta uma economia circular robusta que gera renda para milhares de cooperativas de catadores em todo o país. Foto: imagem i.a