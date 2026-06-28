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O metal do futuro sustentável: como a leveza do alumínio move e transforma o mundo

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Redação Flipar
  • A extraordinária leveza do metal permite a redução drástica do peso total de automóveis, aviões e navios construídos com ligas metálicas modernas. A diminuição da massa estrutural dos meios de transporte otimiza o rendimento dos motores e diminui consideravelmente o consumo global de combustíveis fósseis. A alta eficiência energética resultante ajuda a mitigar a liberação de gases poluentes na atmosfera e gera grande economia nas operações logísticas.
    A extraordinária leveza do metal permite a redução drástica do peso total de automóveis, aviões e navios construídos com ligas metálicas modernas. A diminuição da massa estrutural dos meios de transporte otimiza o rendimento dos motores e diminui consideravelmente o consumo global de combustíveis fósseis. A alta eficiência energética resultante ajuda a mitigar a liberação de gases poluentes na atmosfera e gera grande economia nas operações logísticas. Foto: imagem i.a
  • A excelente condutibilidade térmica e elétrica do elemento viabiliza sua aplicação em redes de transmissão de alta tensão e utensílios culinários diários. Os cabos aéreos de distribuição de energia utilizam o metal para cobrir distâncias imensas com segurança graças ao baixo peso exercido sobre as torres de sustentação. O aquecimento rápido e uniforme de panelas industriais otimiza o tempo de preparo de alimentos, gerando eficiência no setor de gastronomia.
    A excelente condutibilidade térmica e elétrica do elemento viabiliza sua aplicação em redes de transmissão de alta tensão e utensílios culinários diários. Os cabos aéreos de distribuição de energia utilizam o metal para cobrir distâncias imensas com segurança graças ao baixo peso exercido sobre as torres de sustentação. O aquecimento rápido e uniforme de panelas industriais otimiza o tempo de preparo de alimentos, gerando eficiência no setor de gastronomia. Foto: imagem i.a
  • O setor de embalagens de bebidas desempenha um papel de utilidade pública vital ao proteger o conteúdo contra a luz, oxigênio e umidade. A vedação total impede a proliferação de microrganismos nocivos e garante a integridade das propriedades originais dos produtos para o consumo seguro. A maleabilidade e a resistência à pressão interna viabilizam o armazenamento compacto e seguro de líquidos gasosos em larga escala comercial.
    O setor de embalagens de bebidas desempenha um papel de utilidade pública vital ao proteger o conteúdo contra a luz, oxigênio e umidade. A vedação total impede a proliferação de microrganismos nocivos e garante a integridade das propriedades originais dos produtos para o consumo seguro. A maleabilidade e a resistência à pressão interna viabilizam o armazenamento compacto e seguro de líquidos gasosos em larga escala comercial. Foto: imagem i.a
  • A sustentabilidade destaca-se pelo fato de o material ser cem por cento reciclável sem sofrer qualquer tipo de perda em suas propriedades físicas originais. O processo de reaproveitamento consome apenas cinco por cento da energia necessária para a produção do metal primário extraído diretamente da bauxita. O ciclo infinito de reaproveitamento fomenta uma economia circular robusta que gera renda para milhares de cooperativas de catadores em todo o país.
    A sustentabilidade destaca-se pelo fato de o material ser cem por cento reciclável sem sofrer qualquer tipo de perda em suas propriedades físicas originais. O processo de reaproveitamento consome apenas cinco por cento da energia necessária para a produção do metal primário extraído diretamente da bauxita. O ciclo infinito de reaproveitamento fomenta uma economia circular robusta que gera renda para milhares de cooperativas de catadores em todo o país. Foto: imagem i.a
  • A aplicação na arquitetura contemporânea possibilita a criação de estruturas de grande porte com perfis finos, elegantes e de altíssima estabilidade mecânica. Vidraças imensas e fachadas de arranha-céus são sustentadas com segurança total devido à excelente capacidade de suportar pressões decorrentes de ventos fortes. A versatilidade estética do metal aceita acabamentos modernos como a anodização e a pintura eletrostática em infinitas opções de cores duradouras.
    A aplicação na arquitetura contemporânea possibilita a criação de estruturas de grande porte com perfis finos, elegantes e de altíssima estabilidade mecânica. Vidraças imensas e fachadas de arranha-céus são sustentadas com segurança total devido à excelente capacidade de suportar pressões decorrentes de ventos fortes. A versatilidade estética do metal aceita acabamentos modernos como a anodização e a pintura eletrostática em infinitas opções de cores duradouras. Foto: imagem i.a
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