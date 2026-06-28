O universo da pedra-sabão: benefícios, uso correto e tradição na sua casa

A lavagem de panelas e fôrmas exige apenas água morna e sabão neutro aplicados com o lado macio da esponja para não arranhar a superfície. Evitar o uso de produtos químicos abrasivos, lã de aço e detergentes potentes preserva a película protetora obtida na cura inicial. O choque térmico causado por água fria em uma peça ainda quente representa o maior perigo de quebra e deve ser totalmente evitado para garantir a longevidade. Foto: imagem i.a