A imponente e ornamental fonte de Bethesda no Central Park

A escultura central da fonte representa o Anjo das Águas, figura inspirada no Evangelho de João, que descreve um anjo descendo ao Tanque de Betesda em Jerusalém para curar as águas e os doentes. A figura alada repousa sobre um pedestal ornamentado, com quatro querubins ao redor representando a Temperança, a Pureza, a Saúde e a Paz. O conjunto escultórico foi fundido em bronze e erigido em cima de uma base de arenito de Dorset, criando uma composição harmoniosa que dialoga com a natureza ao redor Foto: Wikimedia Commons / Rob Young