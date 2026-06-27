Animais
O Papa-Léguas da vida real. Conheça o galo-corredor
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Enquanto o desenho exagera a velocidade e a inércia cômica da ave, o galo-corredor real impressiona pela inteligência adaptativa e pela resistência em ambientes hostis.Essa ave pertence à família Cuculidae, a mesma dos cucos tradicionais, e habita principalmente as regiões áridas e semiáridas do sudoeste dos Estados Unidos e do norte do México. Foto: Divulgação
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O galo-corredor mede entre 50 e 62 centímetros de comprimento, com uma longa cauda que usa para manter o equilíbrio durante a corrida. Sua plumagem é majoritariamente marrom com estrias brancas e negras, o que serve como camuflagem eficiente entre rochas e vegetação rasteira. Ao redor dos olhos, apresenta marcações coloridas em azul e laranja, que são mais evidentes nos machos durante a época reprodutiva. O bico comprido e curvado é essencial para capturar e submeter suas presas. Foto: Wikimedia Commons / Dominic Sherony
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O Papa-Léguas do desenho é famoso por sua velocidade absurda e a ave real também é uma corredora impressionante para os padrões aviários. O galo-corredor pode alcançar velocidades de até 32 quilômetros por hora. Aliás, eles preferem correr a voar em situações de perigo ou durante a caça. Quando necessário, porém, são capazes de voar curtas distâncias, especialmente para alcançar galhos ou ninhais. Foto: Wikimedia Commons / Robb Hannawacker / Joshua Tree National Park
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Ele se alimenta de lagartos, cobras pequenas, incluindo espécies venenosas como a cascavel, insetos, escorpiões, roedores e até mesmo outros pássaros menores. Para aquecer o corpo nas frias manhãs do deserto, o galo-corredor tem o hábito de virar as costas para o sol e eriçar as penas. Nesse processo, expõe uma área de pele escura que absorve o calor solar com grande eficiência. Foto: Wikimedia Commons / Gordon Leggett
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Um casal de galos-corredores constrói ninhos em arbustos ou cactos, a uma altura moderada do chão. A fêmea coloca entre dois e oito ovos, que são incubados por ambos os pais por cerca de 20 dias. Os filhotes nascem com a capacidade de regular parcialmente sua própria temperatura. Os pais alimentam os jovens durante as primeiras semanas e os ensinam a caçar por imitação. Foto: Wikimedia Commons / drumguy8800