O Papa-Léguas da vida real. Conheça o galo-corredor

O galo-corredor mede entre 50 e 62 centímetros de comprimento, com uma longa cauda que usa para manter o equilíbrio durante a corrida. Sua plumagem é majoritariamente marrom com estrias brancas e negras, o que serve como camuflagem eficiente entre rochas e vegetação rasteira. Ao redor dos olhos, apresenta marcações coloridas em azul e laranja, que são mais evidentes nos machos durante a época reprodutiva. O bico comprido e curvado é essencial para capturar e submeter suas presas. Foto: Wikimedia Commons / Dominic Sherony