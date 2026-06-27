Garças fazem ninho acima do recinto dos lobos-vermelhos e atraem olhares curiosos

A história indica que, com planejamento e atenção à biodiversidade, é possível criar espaços urbanos que convivam com espécies silvestres, inclusive aquelas em situação delicada. Ao longo das rotas migratórias, essas aves formam relações únicas com diferentes espécies e aprendem a reconhecer onde estarão mais seguras. O comportamento em Lincoln Park pode, com o tempo, se repetir em outros pontos do continente, desde que haja condições adequadas. Foto: Imagem de Garry Chapple por Pixabay