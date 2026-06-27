Conheça a flor magnólia, uma das plantas mais antigas do mundo

Além disso, a magnólia carrega simbolismos poderosos em diferentes culturas. Na China, é símbolo de nobreza, pureza e beleza feminina. Já no Japão, é associada ao amor pela natureza e à contemplação da efemeridade da vida. Nos Estados Unidos, a magnólia é a árvore símbolo dos estados do Mississippi e Louisiana. A flor também está presente em brasões, bandeiras e identidades culturais ao redor do mundo. Foto: Myrabella / Wikimedia Commons