Animais
Cacatuas impressionam pela inteligência e forte interação com humanos
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A palavra cockatoo, nome em inglês para cacatua, é derivada do neerlandês kaketoe, que vem do malaio kakaktua. As cacatuas foram definidas pela primeira vez como uma subfamília, a Cacatuinae, dentro da família dos psitacídeos, pelo naturalista inglês George Robert Gray, em 1840. Vale destacar que existem 21 espécies desta ave, cada uma com suas próprias características e necessidades específicas. Elas medem, em média, de 40 cm a 50 cm e pesam entre 500 g e 900 , embora algumas espécies sejam ma Foto: D. Gordon E. Robertson / wikimedia commons
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Esses animais são muito semelhantes aos papagaios em relação ao bico em formato de gancho e à morfologia zigodáctila dos pés, com dois dedos para a frente e dois para trás. Como características distintivas, as cacatuas apresentam uma crista móvel e plumagem de cores simples, que as diferenciam dos demais psitaciformes. Foto: Imagem de Manfred Richter por Pixabay
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Barulhentas, ativas e coloridas, as cacatuas têm bicos encurvados e pés com grande capacidade de movimentação, usados para andar, subir em árvores e levar comida à boca. São especializadas em comer sementes e quebrar nozes, reúnem-se em grandes bandos e têm cauda curta, alimentando-se principalmente no solo. Foto: Imagem de Patty Jansen por Pixabay
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Sendo naturais de regiões tropicais, essas aves gostam de temperaturas altas e ambientes úmidos. Locais com vento excessivo podem comprometer sua saúde. Quando estiver calor, recomenda-se umedecer as penas com borrifador. Não é fácil distinguir machos e fêmeas, já que não existem características físicas próprias que os diferenciam. Foto: turtlemom4bacon / wikimedia commons
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A partir dos 4 anos de vida, as cacatuas já se encontram maduras para se reproduzirem. A fêmea põe de 2 a 3 ovos, que ela e o macho chocam alternadamente durante 26 a 30 dias. Os filhotes dão seu primeiro voo após nove semanas. As cacatuas são aves diurnas e monogâmicas, pois vivem sempre com o mesmo parceiro. Foto: Joelle Rene Hughes / wikimedia commons
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As cacatuas conseguem copiar melodias, sons de outros animais e até mesmo a voz humana. Podem aprender e reproduzir algumas palavras, mas têm dificuldades em reproduzir frases completas, ao contrário dos papagaios. Além disso, são quase exclusivamente canhotas, assim como a maioria dos papagaios. Foto: Len Charnoff / wikimedia commons
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Estas aves são extremamente sociais e se beneficiam de interações regulares com seus tutores, além de precisarem de um espaço amplo para exercícios e brincadeiras. Geralmente desenvolvem uma relação muito próxima com um tutor, ao qual dedicam imenso afeto e carinho. São também ciumentas e defendem sua pessoa favorita com o forte bico. Foto: hartono subagio/Pixabay
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Os filhotes dessas aves necessitam de muito cuidado e atenção. Brinquedos são úteis para gastar energia, já que a espécie gosta de aparafusar, desatarraxar, tirar botões, abrir mosquetões ou portas, desamarrar nós e outras atividades parecidas. Embora tenham rotinas preferidas, cacatuas podem se adaptar a novos ambientes se forem introduzidas cuidadosamente e com suporte emocional. Foto: Doug Janson / wikimedia commons
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As cacatuas têm uma expectativa de vida que varia de 30 a 75 anos. O que torna esta ave diferente das demais é a sua crista, que levanta e abaixa conforme seu estado de humor. Elas também se comunicam por gestos e sinais com as asas, indicando quando precisam se refrescar ou estão com fome. Foto: Richard Taylor / wikimedia commons
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De forma doméstica, essas aves necessitam de check-ups veterinários regulares e de observação atenta a qualquer mudança no comportamento ou na aparência física, para a prevenção de doenças. Caso se sintam esquecidas ou abandonadas, tendem a arrancar as próprias penas e a destruir tudo ao redor, como plantas, móveis, eletrodomésticos e até roupas. Foto: Toby Hudson / wikimedia commons
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Por isso, atenção e companhia constantes são fundamentais para o bem-estar dessas aves tão expressivas. Essa combinação de sociabilidade, curiosidade e elevada capacidade cognitiva faz das cacatuas algumas das aves mais fascinantes do planeta e mostra a importância de oferecer condições adequadas para seu bem-estar e conservação. Foto: wikimedia commons / H. Zell