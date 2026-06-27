Cacatuas impressionam pela inteligência e forte interação com humanos

A palavra cockatoo, nome em inglês para cacatua, é derivada do neerlandês kaketoe, que vem do malaio kakaktua. As cacatuas foram definidas pela primeira vez como uma subfamília, a Cacatuinae, dentro da família dos psitacídeos, pelo naturalista inglês George Robert Gray, em 1840. Vale destacar que existem 21 espécies desta ave, cada uma com suas próprias características e necessidades específicas. Elas medem, em média, de 40 cm a 50 cm e pesam entre 500 g e 900 , embora algumas espécies sejam ma Foto: D. Gordon E. Robertson / wikimedia commons