Conheça a estátua de São João Nepomuceno, a mais antiga e famosa da Ponte Carlos em Praga

Existe uma tradição muito conhecida relacionada a essa estátua. No pedestal de bronze há dois baixos-relevos que retratam cenas da vida do santo. Segundo a crença popular, os visitantes que tocarem com a mão direita a cena que representa seu martírio terão boa sorte e um dia retornarão a Praga. Com o passar do tempo, esse costume desgastou o bronze nessas áreas específicas, tornando-as visivelmente mais brilhantes e polidas do que o restante da escultura. Foto: Wikimedia Commons / Interfase