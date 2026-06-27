Artes
Conheça a estátua de São João Nepomuceno, a mais antiga e famosa da Ponte Carlos em Praga
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João Nepomuceno foi um sacerdote e mártir boêmio, que nasceu por volta de 1340 na cidade de Nepomuk, na atual República Tcheca. Ele era o padre confessor da Rainha Sofia da Boêmia, esposa do Rei Venceslau IV e, segundo diz a história, o Rei, tomado por ciúmes da esposa, ordenou que João revelasse todos os segredos confessados pela rainha. Diante da recusa do sacerdote em quebrar o sigilo sacramental, o Rei, então, mandou atirar João Nepomuceno do alto da Ponte Carlos no Rio Moldava, onde ele mor Foto: Wikimedia Commons / fotokoci
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A foi esculpida por Wolf Hieronymus Heroldt, com base em um modelo criado pelo escultor Matthias Rauchmiller, e fundida em Nuremberg. A obra retrata o santo vestido com trajes sacerdotais, segurando um crucifixo e coroado por cinco estrelas douradas. Essas estrelas fazem referência à lenda segundo a qual, no momento em que seu corpo foi lançado ao rio, cinco estrelas surgiram brilhando sobre as águas. Foto: Wikimedia Commons / Zp
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Existe uma tradição muito conhecida relacionada a essa estátua. No pedestal de bronze há dois baixos-relevos que retratam cenas da vida do santo. Segundo a crença popular, os visitantes que tocarem com a mão direita a cena que representa seu martírio terão boa sorte e um dia retornarão a Praga. Com o passar do tempo, esse costume desgastou o bronze nessas áreas específicas, tornando-as visivelmente mais brilhantes e polidas do que o restante da escultura. Foto: Wikimedia Commons / Interfase
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João Nepomuceno foi beatificado em 1721 e canonizado pelo Papa Bento XIII em 1729, tornando-se padroeiro dos confessores, dos que são caluniados injustamente e das pontes. Sua canonização foi fortemente apoiada pelos Habsburgo como parte de sua política de recatolização da Boêmia após as guerras religiosas. Foto: Wikimedia Commons / Noe
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A festa litúrgica do santo é celebrada em 16 de maio, data em que fiéis de toda a República Tcheca e de países vizinhos realizam peregrinações à Ponte Carlos e à Catedral de São Vito, onde suas relíquias são guardadas. Foto: Wikimedia Commons / Paulo Cerqueira