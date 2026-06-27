Milho em festa: os pratos que reinam em junho

A pamonha é um dos pratos mais tradicionais das festas juninas, feita com milho ralado, leite e açúcar ou sal, dependendo da versão, e cozida na própria palha. Nas quermesses, ela aparece em versões doces e salgadas, recheadas com queijo ou linguiça, mostrando a versatilidade do milho. Sua popularidade atravessa gerações, sendo presença obrigatória nas barracas e símbolo da força da culinária caipira, além de representar a colheita e a união comunitária. Foto: imagem gerada por i.a