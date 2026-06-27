Mesquita do Profeta, referência da devoção islâmica

Construída em 622 depois de Cristo, logo após a Hégira, quando Maomé e seus seguidores migraram para Medina, a Mesquita do Profeta passou, ao longo dos séculos, por diversas expansões que transformaram sua estrutura em uma das maiores mesquitas do mundo, reunindo tradição e modernidade. O espaço, aliás, mantém elementos históricos preservados, como o local original de oração do Profeta, reforçando sua importância espiritual e sua ligação direta com os primeiros tempos do Islã. Foto: CR Guru PK - wikimedia commons