Canários-da-terra: entre o canto e o tráfico de fauna

O tráfico de canários-da-terra é impulsionado por seu valor em rinhas e pelo apreço popular por seu canto, tornando-os alvo fácil de captura. Essa prática ilegal causa sofrimento aos animais e ameaça o equilíbrio ecológico, já que populações naturais são reduzidas drasticamente. As operações de fiscalização revelam a escala do problema, com centenas de aves apreendidas em diferentes regiões do Brasil todos os anos, evidenciando a persistência da atividade criminosa, que envolve redes organizadas Foto: Charles J. Sharp - wikimedia commons