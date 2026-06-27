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Estudo feito em Barcelona mostra como pequenas mudanças podem aliviar o calor enfrentado por pedestres
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As rotas analisadas incluíram ruas, praças, parques e caminhos utilizados diariamente para ir ao trabalho, à escola ou aos pontos de transporte coletivo. A pesquisa também evidenciou os efeitos das ilhas de calor urbano, fenômeno causado pelo excesso de construções, pavimentação e escassez de áreas verdes, fatores que elevam a temperatura e reduzem o conforto dos pedestres. Foto: Pexels/Ryutaro Tsukata
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Os pesquisadores destacaram que cada bairro apresenta características próprias, o que exige soluções específicas para minimizar o impacto do calor. Algumas das medidas sugeridas foram o aumento da arborização, a instalação de estruturas de sombra, a criação de áreas de descanso, a melhoria da cobertura em pontos de ônibus e o uso de materiais que absorvem menos calor. Foto: Pexels/Daniel Burbano
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O estudo reforçou que o planejamento urbano deve considerar não apenas os dados climáticos gerais, mas também a experiência de quem circula pelas ruas. A iniciativa ainda serve de referência para cidades de outros países, inclusive do Brasil, onde enfrentar longos trajetos sob temperaturas elevadas faz parte da rotina de milhões de pessoas. Foto: Janek Valdsalu/Unsplash
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Além disso, os resultados demonstraram que mesmo pequenas intervenções no espaço urbano podem melhorar significativamente a qualidade de vida, incentivar os deslocamentos a pé e tornar as cidades mais resilientes diante do aumento das temperaturas causadas pelas mudanças climáticas. Foto: Reprodução/YouTube
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