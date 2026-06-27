Estudo feito em Barcelona mostra como pequenas mudanças podem aliviar o calor enfrentado por pedestres

Os pesquisadores destacaram que cada bairro apresenta características próprias, o que exige soluções específicas para minimizar o impacto do calor. Algumas das medidas sugeridas foram o aumento da arborização, a instalação de estruturas de sombra, a criação de áreas de descanso, a melhoria da cobertura em pontos de ônibus e o uso de materiais que absorvem menos calor. Foto: Pexels/Daniel Burbano