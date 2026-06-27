Plantas Sagradas: símbolos de fé entre povos e culturas

O cipó Banisteriopsis caapi e a folha de chacrona são plantas amazônicas consideradas sagradas por diversos povos indígenas. Juntas, elas formam a base de rituais espirituais que promovem visões e conexão com o mundo espiritual, sendo vistas como ferramentas de cura e autoconhecimento. A bebida ayahuasca nasce da união dessas plantas, mas sua sacralidade está na própria natureza delas, que simbolizam a força da floresta e a sabedoria transmitida pela terra. Foto: imagem gerada por i.a