Conheça a Floresta Torta, o bosque polonês que desafia as leis da natureza e intriga cientistas

O resultado cria uma paisagem única, que parece saída de um conto de fantasia. As árvores pertencem à espécie Pinheiro-silvestre, muito comum em grande parte da Europa e conhecida por sua resistência ao frio. Especialistas acreditam que elas foram plantadas por volta de 1930, quando a região ainda fazia parte da Alemanha. Após a Segunda Guerra Mundial, as fronteiras mudaram e a área passou ao território polonês. Foto: Wikimedia Commons/Rzuwig