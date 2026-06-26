‘Cobras-espiãs’ ajudam pesquisadores a capturar centenas de pítons invasoras na Flórida; entenda

Embora passe boa parte do tempo em terra, a espécie é uma excelente nadadora. Ela consegue atravessar rios largos, permanecer submersa por até cerca de 30 minutos e percorrer grandes distâncias na água. Sua troca de pele ocorre várias vezes ao longo da vida. Antes do processo, os olhos adquirem uma coloração azulada e a visão fica temporariamente prejudicada. Foto: iNaturalist/Paul Asman