‘The Windmill Suffolk’: moinho de vento do século 19 é transformado em hospedagem de luxo em condado da Inglaterra

A restauração preservou a estrutura histórica do edifício, ao mesmo tempo em que incorporou soluções arquitetônicas contemporâneas. Em vez de demolir, os proprietários adaptaram cada ambiente ao formato circular da torre. No topo, um moderno mirante revestido de zinco passou a oferecer uma vista panorâmica da paisagem rural, e se tornou o principal destaque do projeto, que passou a se chamar "The Windmill Suffolk". Foto: Reproduc?a?o @thewindmillsuffolk