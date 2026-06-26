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‘The Windmill Suffolk’: moinho de vento do século 19 é transformado em hospedagem de luxo em condado da Inglaterra
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A restauração preservou a estrutura histórica do edifício, ao mesmo tempo em que incorporou soluções arquitetônicas contemporâneas. Em vez de demolir, os proprietários adaptaram cada ambiente ao formato circular da torre. No topo, um moderno mirante revestido de zinco passou a oferecer uma vista panorâmica da paisagem rural, e se tornou o principal destaque do projeto, que passou a se chamar "The Windmill Suffolk". Foto: Reproduc?a?o @thewindmillsuffolk
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Suffolk, onde fica localizado o moinho, é um condado localizado no leste da Inglaterra, na região conhecida como East Anglia, e é conhecido pela combinação de patrimônio histórico, paisagens rurais e litoral preservado. A história do lugar remonta ao período anglo-saxão, quando a região desempenhou papel importante no desenvolvimento agrícola e comercial do país. Foto: Niklas Weiss/Unsplash
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Sua capital administrativa é Ipswich, uma das cidades mais antigas da Inglaterra, habitada continuamente há mais de 1.400 anos. Além de Ipswich, outras localidades como Bury St Edmunds, Southwold e Aldeburgh atraem visitantes por sua arquitetura, cultura e atmosfera tranquila. Foto: Wikimedia Commons/Chris Olszewski
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Uma curiosidade é que, durante a Segunda Guerra Mundial, o condado de Suffolk abrigou diversas bases da força aérea britânica e estatunidense. Algumas delas permanecem ativas até hoje, como a RAF Lakenheath e a RAF Mildenhall, ou foram transformadas em museus dedicados à história da aviação. Foto: Flickr - US Air Force
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Suffolk abriga também a misteriosa Sutton Hoo, um dos mais importantes sítios arqueológicos da Europa. Ali, foi descoberta em 1939 uma embarcação funerária anglo-saxônica do século 7 repleta de artefatos valiosos, descoberta que revolucionou o conhecimento sobre a Inglaterra da Alta Idade Média. Foto: Reprodução/Time Team Official
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A pequena cidade de Lavenham é considerada um dos melhores exemplos de vila medieval preservada da Inglaterra. Suas casas tortas com estrutura de madeira se tornaram um dos cartões-postais da região e serviram de cenário para produções de cinema e televisão. Foto: Phil Hearing/Unsplash