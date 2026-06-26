Grou-japonês, a ave da sorte do Japão, que está em perigo de extinção

A caça, apesar de ilegal em muitos países, também é uma ameaça, impulsionada pela crença infundada, diga-se de passagem, de que partes do corpo da ave possuem propriedades medicinais. Essa prática coloca em risco indivíduos que já fazem parte de uma população extremamente reduzida. O envenenamento acidental por agrotóxicos também contribui para o declínio da população, já que as aves podem se alimentar de sementes contaminadas. O uso indiscriminado de defensivos agrícolas nas regiões onde o grou Foto: Wikimedia Commons / KongFu Wang