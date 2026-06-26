Álcool 46%, 70% e 92%: entenda diferenças e usos essenciais

O 46% é mais diluído e, por isso, tem menor eficácia na eliminação de bactérias e vírus em comparação às concentrações mais altas. Seu uso é mais comum em ambientes domésticos para limpeza leve, já que pode remover sujeiras superficiais sem causar tanto ressecamento em superfícies delicadas. Embora seguro, não é o mais indicado para desinfecção profunda, pois a parcela de água presente reduz a capacidade de penetrar nas membranas dos microrganismos e destruí-los. É aplicado em vidros, espelhos e Foto: imagem gerada por i.a