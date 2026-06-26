Tradição das montanhas da Indonésia: bandrek, a infusão que aquece

A base do bandrek é o gengibre fresco, combinado com açúcar de palma e especiarias como cravo, canela e pimenta, criando uma mistura aromática e revigorante. Em algumas versões, aliás, leite ou coco são adicionados para suavizar o sabor e enriquecer a textura, tornando a bebida ainda mais versátil e acolhedora. Essa combinação de ingredientes, portanto, reflete a biodiversidade da Indonésia e a busca por equilíbrio entre calor, doçura e intensidade, além de revelar criatividade culinária. Foto: imagem gerada por i.a