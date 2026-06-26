Cenário de “O Senhor dos Anéis” virou atração turística na Nova Zelândia: conheça Hobbiton

Segundo ele, o local parece ter saído diretamente das páginas dos livros de Tolkien. Por causa desse cuidado com os detalhes e da ligação com os filmes, as "Tocas de Hobbit" tornaram-se uma das principais atrações do roteiro turístico da Nova Zelândia e Hobbiton passou a receber visitantes de várias partes do mundo. Aliás, a franquia vai ganhar um novo filme. "O Senhor dos Anéis: A Caçada a Gollum” tem estreia prevista para 17 de dezembro de 2027. A produção será dirigida por Andy Serkis, que ta Foto: Rob Chandler (Rob & Jules) - Flickr