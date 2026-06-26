Galeria
Cenário de “O Senhor dos Anéis” virou atração turística na Nova Zelândia: conheça Hobbiton
-
Os donos do terreno, porém, exigiram que o cenário fosse definitivo para servir de atração turística. Depois, a visitação ficou ainda mais completa com a possibilidade de entrar nas famosas "Tocas de Hobbit". Antes, os visitantes conheciam apenas a fachada. Atualmente, eles podem entrar nas casas e conhecer cômodos como o hall de entrada, quartos, banheiro, cozinha, sala de jantar, despensa e sala de estar. Os espaços foram recriados pelos mesmos ilustradores e designers que trabalharam nos film Foto: Wikimedia Commons / Pseudopanax
-
Segundo ele, o local parece ter saído diretamente das páginas dos livros de Tolkien. Por causa desse cuidado com os detalhes e da ligação com os filmes, as "Tocas de Hobbit" tornaram-se uma das principais atrações do roteiro turístico da Nova Zelândia e Hobbiton passou a receber visitantes de várias partes do mundo. Aliás, a franquia vai ganhar um novo filme. "O Senhor dos Anéis: A Caçada a Gollum” tem estreia prevista para 17 de dezembro de 2027. A produção será dirigida por Andy Serkis, que ta Foto: Rob Chandler (Rob & Jules) - Flickr
-
O primeiro filme da trilogia "O Senhor dos Anéis", chamado "A Sociedade do Anel", dirigido por Peter Jackson e baseado no livro de J.R.R. Tolkien de mesmo nome, foi lançado em 2001, . A história acompanha o hobbit Frodo Bolseiro, que recebe a missão de destruir um poderoso anel procurado pelo Senhor do Escuro Sauron. Para isso, ele conta com a ajuda de oito companheiros que formam a Sociedade do Anel. Foto: Divulgação / New Line Productions, Inc
-
No ano seguinte, em 2002, foi lançada a continuação da trilogia, intitulada "O Senhor dos Anéis: As Duas Torres". Nesta continuação, Frodo e seus amigos continuam se esforçando para destruir o Anel e descobrem que estão sendo seguidos pelo misterioso Gollum. Ao mesmo tempo, Aragorn, Legolas e Gimli ajudam o reino de Rohan a enfrentar as ameaças de Saruman. Foto: Divulgação / New Line Productions, Inc
-
-
O encerramento da trilogia aconteceu em 2003 com “O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei”. Neste final, Sauron planeja um grande ataque a Minas Tirith, o que faz com que Gandalf e Pippin partam para o local para ajudar a resistência. Frodo, Sam e Gollum seguem sua viagem rumo à Montanha da Perdição, para destruir o Um Anel. Foto: Divulgação / New Line Productions, Inc
-
A trilogia original de "O Senhor dos Anéis" recebeu, ao todo, 30 indicações ao Oscar e conquistou 17 estatuetas. Os três filmes foram indicados ao prêmio de Melhor Filme, mas só o último ganhou nessa categoria. O primeiro venceu nas categorias de Melhor Fotografia, Efeitos Especiais, Maquiagem e Trilha Sonora. Já "As Duas Torres" conquistou mais dois Oscar. Mas foi com "O Retorno do Rei" que fizeram história, já que venceu 11 estatuetas em 11 indicações. Foto: Divulgação / New Line Productions, Inc
-
Com o sucesso absoluto de "O Senhor dos Anéis", Peter Jackson decidiu adaptar outra obra de Tolkien. Assim nasceu a trilogia "O Hobbit", que se passa antes dos acontecimentos da saga principal com foco nesses seres baixinhos e de pés grandes que são parte fundamental da saga. Foto: Divulgação
-
-
O primeiro filme dessa nova trilogia foi “O Hobbit: Uma Jornada Inesperada”, lançado em 2012. Na trama, Bilbo Bolseiro, tio de Frodo, leva uma vida tranquila até receber a visita do mago Gandalf, o cinzento, A partir desse encontro, ele embarca em uma aventura ao lado de um grupo de anões. Foto: Divulgação / Warner Bros. Entertainment Inc. / Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc.
-
Em 2013, chegou aos cinemas “O Hobbit: A Desolação de Smaug”, que continua a aventura do personagem principal, Bilbo Bolseiro, em sua jornada com o mago Gandalf e treze anões, liderados por Thorin Escudo de Carvalho , em uma missão épica para recuperar a Montanha Solitária e o reino anão perdido de Erebor. Foto: Divulgação / Warner Bros. Entertainment Inc. / Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc.
-
A trilogia terminou em 2014 com "O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos”. O longa acompanha Bilbo Bolseiro e Gandalf tentando impedir uma guerra travada na Terceira Era entre Homens do Lago, Anões das Colinas de Ferro, Elfos da floresta, Goblins e Wargs. Foto: Divulgação
-
-
A franquia ganhou também uma série em 2022. "O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder" é uma produção original do Amazon Prime Video baseada em anotações e apêndices da obra de J.R.R. Tolkien. A trama se passa na Segunda Era da Terra-Média, milhares de anos antes dos acontecimentos de "O Hobbit" e "O Senhor dos Anéis", e acompanha a luta contra uma força maligna que ameaça a Terra-Média e a criação dos anéis de poder. Foto: Divulgação / Ben Rothstein Amazon MGM Studios