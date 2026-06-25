Atrativos de Singapura, um dos países mais ricos do mundo

Em 2023, o Aeroporto Changi, em Singapura, com seu ambiente futurista, foi eleito o melhor do mundo no prestigioso ranking da consultoria britânica Skytrax. O aeroporto possui quatro terminais, cada um deles com identidade própria, lojas, restaurantes e atrações como museu, spa e piscinas. Esses espaços são interligados por um sistema moderno de metrô. Foto: Wajahat Mahmood - Flickr