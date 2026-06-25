Molinésia-amazona: espécie de peixe formada apenas por fêmeas desafia teorias da evolução e intriga cientistas há décadas

Conhecida como molinésia-amazona — nome dado em homenagem a uma tribo de mulheres guerreiras da mitologia grega —, a espécie apresenta uma forma incomum de reprodução chamada ginogênese. Nesse processo, a fêmea utiliza o esperma de machos de espécies próximas apenas para ativar o desenvolvimento dos ovos. O material genético masculino não participa da formação da prole, que nasce composta exclusivamente por fêmeas geneticamente muito semelhantes à mãe. Foto: Reproduc?a?o @juanmiguelartigasazas