Animais
Molinésia-amazona: espécie de peixe formada apenas por fêmeas desafia teorias da evolução e intriga cientistas há décadas
-
Conhecida como molinésia-amazona — nome dado em homenagem a uma tribo de mulheres guerreiras da mitologia grega —, a espécie apresenta uma forma incomum de reprodução chamada ginogênese. Nesse processo, a fêmea utiliza o esperma de machos de espécies próximas apenas para ativar o desenvolvimento dos ovos. O material genético masculino não participa da formação da prole, que nasce composta exclusivamente por fêmeas geneticamente muito semelhantes à mãe. Foto: Reproduc?a?o @juanmiguelartigasazas
-
Por causa dessa característica, a molinésia-amazona tornou-se um dos maiores enigmas da biologia evolutiva. A dúvida dos cientistas surgiu porque a reprodução gamética domina quase toda a vida animal. A mistura de genes de dois indivíduos gera diversidade genética e aumenta a capacidade de adaptação das populações diante de mudanças ambientais, doenças e outros desafios. Foto: iNaturalist/Nick Loveland
-
Além disso, esse mecanismo ajuda a eliminar mutações nocivas que surgem naturalmente durante a cópia do DNA. Sem essa troca genética, os erros tendem a se acumular ao longo das gerações, em um fenômeno conhecido como "catraca de Müller". Por muitos anos, acreditou-se que essa limitação impediria a sobrevivência prolongada de linhagens clonais. Foto: Divulgac?a?o/Universita?t Wu?rzburg
-
Ainda assim, a molinésia-amazona continuou prosperando, o que levou pesquisadores a investigar quais mecanismos poderiam preservar seu genoma. Estudos recentes revelaram que a resposta pode estar em um processo chamado conversão genética, uma espécie de sistema natural de reparo do DNA. Foto: Wikimedia Commons/Finn Wigström/Facebook
-
-
O caso da molinésia-amazona não é único. Outros organismos compostos apenas por fêmeas também desafiam previsões tradicionais da biologia. Entre eles estão os rotíferos bdeloídeos, animais de água doce do tamanho de um grão de areia que existem há milhões de anos sem reprodução sexual. Foto: Flickr - Donald Hobern
-
Essas criaturas possuem estratégias surpreendentes, incluindo a capacidade de incorporar material genético obtido de outros organismos presentes no ambiente, característica rara entre animais. Esse mecanismo pode ampliar sua capacidade de adaptação a diferentes condições e contribuir significativamente para sua sobrevivência ao longo de milhões de anos. Foto: Wikimedia Commons/Frank Fox
-
As descobertas sugerem que a reprodução sexual não representa a única solução encontrada pela natureza para manter genomas saudáveis. Em vez de contrariar as regras da evolução, espécies como a molinésia-amazona parecem ter desenvolvido caminhos alternativos para controlar mutações e preservar sua diversidade genética. Foto: Wikimedia Commons/Marcos Rodríguez Bobadilla
-
-
Esse conhecimento amplia a compreensão sobre a evolução e pode até ajudar futuras pesquisas sobre doenças humanas associadas a alterações no DNA. Para os cientistas, o pequeno peixe que parecia desafiar a lógica evolutiva acabou revelando que a natureza é capaz de encontrar soluções muito mais variadas do que se imaginava. Foto: Flickr - Brian Gratwicke