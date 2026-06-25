Chiclete: a surpreendente história de um hábito que atravessa milênios

Na América Central, civilizações como os maias utilizavam o látex do sapotizeiro, conhecido como chicle. A substância era mascada há mais de mil anos e fazia parte do cotidiano dessas populações. Entre os astecas, o uso do chicle também tinha regras sociais específicas. Mulheres e crianças podiam mascar em público, enquanto homens adultos evitavam o hábito. Foto: imagem gerada por i.a