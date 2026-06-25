Estilo de Vida
Chiclete: a surpreendente história de um hábito que atravessa milênios
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Na América Central, civilizações como os maias utilizavam o látex do sapotizeiro, conhecido como chicle. A substância era mascada há mais de mil anos e fazia parte do cotidiano dessas populações. Entre os astecas, o uso do chicle também tinha regras sociais específicas. Mulheres e crianças podiam mascar em público, enquanto homens adultos evitavam o hábito. Foto: imagem gerada por i.a
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Na Grécia Antiga, era comum mascar a resina da árvore Pistacia lentiscus, conhecida como mástique. A prática era associada à higiene bucal, ao frescor do hálito e até ao cuidado com os dentes. Esse costume atravessou séculos e, em algumas regiões do Mediterrâneo, ainda permanece vivo até os dias atuais. Foto: imagem gerada por i.a
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Povos do norte da Europa já mastigavam resina de bétula na Pré-História, muito antes do surgimento do chiclete moderno. Arqueólogos encontraram pedaços dessa substância com marcas de dentes preservadas por milhares de anos. As descobertas indicam que o hábito fazia parte do cotidiano dessas antigas comunidades. Foto: imagem gerada por i.a
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O chiclete moderno começou a surgir no século XIX, quando o chicle foi levado para os Estados Unidos. A ideia era transformá-lo em alternativa à borracha. Em 1869, William Finley Semple registrou uma das primeiras patentes de goma de mascar. A invenção abriu caminho para a produção comercial. Poucos anos depois, Thomas Adams lançou as primeiras gomas aromatizadas. Foto: imagem gerada por i.a
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No fim do século XIX, marcas começaram a adicionar sabores como hortelã e canela. A novidade rapidamente conquistou consumidores. No início do século XX, o chiclete ganhou versões coloridas e embalagens atrativas. A publicidade ajudou a popularizar o produto pelo mundo. Durante a Segunda Guerra Mundial, soldados americanos recebiam chiclete nas rações. Isso contribuiu para espalhar o hábito por vários países. Foto: imagem gerada por i.a
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A partir da década de 1950, as bases naturais foram sendo substituídas por compostos sintéticos. A mudança tornou a produção mais barata e padronizada. Surgiram também versões sem açúcar, voltadas para a saúde bucal. Dentistas passaram a recomendar algumas opções para estimular a saliva. Foto: imagem gerada por i.a
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Uma curiosidade que virou marca registrada é a possibilidade de fazer bolas. A textura elástica permite inflar o ar até formar a famosa bola de chiclete. Hoje, o chiclete é vendido em diferentes formatos, sabores e funções, incluindo energéticos e funcionais. De resina ancestral a produto global, ele atravessou milênios sem perder o apelo Foto: imagem gerada por i.a
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