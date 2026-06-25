Estilo de Vida
Da potência à cor da luz: como acertar na escolha da lâmpada
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Um dos primeiros pontos a observar é a potência e o fluxo luminoso, medido em lúmens. Quanto maior o número de lúmens, mais clara será a iluminação. Ambientes de trabalho, como cozinhas e escritórios, costumam exigir mais luz do que quartos e salas de descanso. Foto: imagem gerada por i.a
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A temperatura de cor também faz diferença. Lâmpadas de luz amarela (cerca de 2700K a 3000K) criam uma sensação mais aconchegante, sendo comuns em salas e quartos. Já as de luz branca neutra ou fria (4000K a 6500K) costumam ser utilizadas em cozinhas, áreas de serviço e locais que exigem maior atenção visual. Foto: imagem gerada por i.a
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Outro aspecto importante é o formato da lâmpada. Existem modelos bulbo, vela, tubular, spot e diversos outros, cada um adequado para diferentes tipos de luminárias e propostas de decoração. Foto: imagem gerada por i.a
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Também vale verificar o índice de reprodução de cor (IRC), que indica a fidelidade com que as cores dos objetos são percebidas. Em geral, um IRC acima de 80 já oferece um resultado satisfatório para uso residencial. Foto: imagem gerada por i.a
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Por fim, é importante conferir a compatibilidade com a luminária, incluindo o tipo de soquete, como E27 ou E14, além de recursos extras, como regulagem de intensidade (dimerização) ou conectividade inteligente, quando desejados. Uma escolha adequada ajuda a unir conforto visual, economia e funcionalidade no dia a dia. Foto: Reprodução/Freepik