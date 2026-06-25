Arroz jollof: prato é um dos símbolos da gastronomia da África Ocidental

As origens do prato remontam ao antigo Império Jolof, que existiu entre os séculos 14 e 16 em uma área que hoje corresponde principalmente ao Senegal e partes da Gâmbia. Muitos historiadores da alimentação acreditam que o nome "Jollof" deriva justamente desse reino. Com o passar do tempo, a receita se espalhou por diferentes territórios da África Ocidental, adaptando-se aos ingredientes e preferências locais. Foto: Fquasie/Wikimédia Commons