Na Costa Rica, Boeing abandonado no meio da floresta vira hotel e se torna uma das atrações mais curiosas do mundo

Suas florestas tropicais abrigam milhares de espécies de plantas, mamíferos, répteis, anfíbios e aves, muitas delas raras ou endêmicas. Entre os animais mais conhecidos estão as preguiças, os tucanos, as araras-vermelhas, os macacos-prego e os bugios. O país também se destaca pelos esforços de preservação ambiental e reflorestamento, que ajudaram a recuperar áreas degradadas ao longo das últimas décadas. Foto: Zden?k Machá?ek/Unsplash