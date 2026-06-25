Fábrica chinesa produz um carro a cada 53 segundos usando Inteligência Artificial

Além disso, a unidade atingiu a neutralidade de emissões de carbono em 2023, sendo a primeira do país a conseguir tal feito. Isso foi possível graças à adoção de painéis fotovoltaicos (que fornecem metade da energia utilizada) e ao uso de energia limpa, evitando a emissão de 55 mil toneladas de CO2. Foto: Reprodução