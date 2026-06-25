Sibéria tem terceira maior jazida de nióbio do planeta; conheça esse mineral precioso

É dizer, a raridade das terras raras não está na quantidade em que existem, mas na dificuldade de encontrá-las em estado puro. Elas tendem a ser encontradas dispersas e misturadas a outros minerais, o que torna sua extração e refinamento processos tecnicamente complexos e caros. É essa dificuldade que justifica o nome e explica o alto valor estratégico desses elementos no mercado global. Foto: NASA / Wikimédia Commons