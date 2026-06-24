LUMA Arles: conhecido por danificar construções, sal ganha função inesperada em edifício francês

Grande parte do território integra o Parque Natural Regional da Camargue, criado para proteger os ecossistemas e preservar o patrimônio cultural da região. A produção de sal também desempenha papel importante na economia local, especialmente nas salinas próximas à cidade de Aigues-Mortes, onde extensas áreas adquirem tons rosados em determinadas épocas do ano. Foto: Pexels/Gaetan THURIN