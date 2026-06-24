Galeria
LUMA Arles: conhecido por danificar construções, sal ganha função inesperada em edifício francês
-
Camargue possui uma identidade cultural muito própria, marcada pelas tradições rurais e pela forte ligação com a natureza. A região se tornou famosa pelos cavalos brancos da Camargue, uma raça adaptada aos terrenos alagadiços e considerada um dos símbolos locais. Foto: Wikimedia Commons/Benjamin Smith
-
Outro ícone são os touros negros criados em campos abertos, utilizados em festividades tradicionais e competições típicas do sul francês. A fauna impressiona pela diversidade, com destaque para milhares de flamingos-cor-de-rosa que encontram ali um importante local de reprodução. Foto: © Giles Laurent, gileslaurent.com, License CC BY-SA
-
Grande parte do território integra o Parque Natural Regional da Camargue, criado para proteger os ecossistemas e preservar o patrimônio cultural da região. A produção de sal também desempenha papel importante na economia local, especialmente nas salinas próximas à cidade de Aigues-Mortes, onde extensas áreas adquirem tons rosados em determinadas épocas do ano. Foto: Pexels/Gaetan THURIN
-
Além das atividades ligadas à pecuária e ao turismo, Camargue conserva vilarejos históricos e tradições folclóricas que refletem influências mediterrâneas. Sua culinária tem como destaque o arroz cultivado localmente, frutos do mar e receitas típicas da Provença. Foto: Pexels/Susanne Jutzeler, suju-foto
-
-
Além das paisagens que mudam conforme as estações e uma biodiversidade excepcional, Camargue adquiriu o status de um dos destinos naturais mais fascinantes da França, atraindo visitantes interessados em observação de aves, fotografia, cultura regional e experiências ao ar livre. Foto: Magnific/wirestock