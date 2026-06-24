De ‘mato de muro’ a ingrediente super nutritivo: descubra a ora-pro-nóbis

Muita gente fica confusa ao ver fotos da ora-pro-nóbis porque são flores, mas também são frutos. É que depois que a flor passa, ela se transforma em fruto. A planta cresce de forma escandente, ou seja, gosta de se apoiar em cercas e muros. Esse hábito facilita seu cultivo em quintais e hortas caseiras. Foto: Ricardosdag/wikimedia commons