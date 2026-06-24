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Acessíveis e cheias de possibilidades: veja por que as lâmpadas inteligentes são cada vez mais populares

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Redação Flipar
  • Nos primeiros anos, esses dispositivos tinham preços elevados devido à produção limitada, ao uso de componentes importados e à presença de poucas fabricantes no mercado. Em muitos casos, a instalação também exigia a compra de equipamentos adicionais, como hubs de comunicação, o que aumentava ainda mais o investimento necessário. Com o crescimento da concorrência e a evolução dos sistemas de conectividade, boa parte dessas barreiras desapareceu.
    Nos primeiros anos, esses dispositivos tinham preços elevados devido à produção limitada, ao uso de componentes importados e à presença de poucas fabricantes no mercado. Em muitos casos, a instalação também exigia a compra de equipamentos adicionais, como hubs de comunicação, o que aumentava ainda mais o investimento necessário. Com o crescimento da concorrência e a evolução dos sistemas de conectividade, boa parte dessas barreiras desapareceu. Foto: Jakub ?erdzicki/Unsplash
  • Atualmente, muitos modelos funcionam diretamente por Wi-Fi ou Bluetooth, dispensando acessórios extras e simplificando a instalação. Apesar da aparência semelhante à de uma lâmpada LED convencional, a versão inteligente possui um módulo de comunicação interno que permite o controle remoto por aplicativo ou por assistentes virtuais. Entre as funções mais populares estão o ajuste da intensidade da luz, a alteração das cores e a programação automática de horários para ligar ou desligar.
    Atualmente, muitos modelos funcionam diretamente por Wi-Fi ou Bluetooth, dispensando acessórios extras e simplificando a instalação. Apesar da aparência semelhante à de uma lâmpada LED convencional, a versão inteligente possui um módulo de comunicação interno que permite o controle remoto por aplicativo ou por assistentes virtuais. Entre as funções mais populares estão o ajuste da intensidade da luz, a alteração das cores e a programação automática de horários para ligar ou desligar. Foto: Reprodução/Freepik
  • Dessa forma, o usuário pode adaptar a iluminação a diferentes situações, desde momentos de trabalho até sessões de cinema ou períodos de descanso. A instalação costuma ser simples: basta rosquear a lâmpada em um soquete comum, manter o interruptor ligado e realizar a conexão por meio do aplicativo da fabricante ou de plataformas de automação compatíveis.
    Dessa forma, o usuário pode adaptar a iluminação a diferentes situações, desde momentos de trabalho até sessões de cinema ou períodos de descanso. A instalação costuma ser simples: basta rosquear a lâmpada em um soquete comum, manter o interruptor ligado e realizar a conexão por meio do aplicativo da fabricante ou de plataformas de automação compatíveis. Foto: Reprodução/Freepik
  • Após a configuração inicial, o sistema pode ser integrado a assistentes de voz, permitindo o acionamento por comandos simples e rápidos. A praticidade é ainda maior quando entram em cena as chamadas rotinas automatizadas, nas quais é possível criar programações específicas.
    Após a configuração inicial, o sistema pode ser integrado a assistentes de voz, permitindo o acionamento por comandos simples e rápidos. A praticidade é ainda maior quando entram em cena as chamadas rotinas automatizadas, nas quais é possível criar programações específicas. Foto: Magnific/DC Studio
  • Algumas das possibilidades são programar as luzes para acenderem gradualmente pela manhã, acompanharem o horário do pôr do sol ou se apagarem automaticamente na hora de dormir. Algumas configurações permitem até sincronizar iluminação, música e informações do dia, criando experiências personalizadas para cada morador.
    Algumas das possibilidades são programar as luzes para acenderem gradualmente pela manhã, acompanharem o horário do pôr do sol ou se apagarem automaticamente na hora de dormir. Algumas configurações permitem até sincronizar iluminação, música e informações do dia, criando experiências personalizadas para cada morador. Foto: Dennis/Pixabay
  • Essa tecnologia também tem conquistado espaço nos corredores das residências. Em muitos imóveis, especialmente os mais antigos, é comum encontrar diversos interruptores distribuídos ao longo da circulação. Embora funcionais, esses comandos
    Essa tecnologia também tem conquistado espaço nos corredores das residências. Em muitos imóveis, especialmente os mais antigos, é comum encontrar diversos interruptores distribuídos ao longo da circulação. Embora funcionais, esses comandos "poluem" as paredes e podem causar confusão sobre qual tecla controla cada ponto de luz. Foto: Imagem gerada por IA
  • Com as lâmpadas inteligentes, o acionamento deixa de depender exclusivamente do botões na parede e passa a responder a sensores, horários programados ou comandos de voz. O benefício aparece principalmente nas tarefas cotidianas. Durante a madrugada, por exemplo, o corredor pode se iluminar automaticamente ao detectar movimento, eliminando a necessidade de procurar interruptores no escuro.
    Com as lâmpadas inteligentes, o acionamento deixa de depender exclusivamente do botões na parede e passa a responder a sensores, horários programados ou comandos de voz. O benefício aparece principalmente nas tarefas cotidianas. Durante a madrugada, por exemplo, o corredor pode se iluminar automaticamente ao detectar movimento, eliminando a necessidade de procurar interruptores no escuro. Foto: Imagem gerada por IA
  • O mesmo vale para quem transporta objetos, acompanha crianças ou circula frequentemente entre os cômodos da casa. A iluminação passa a acompanhar a rotina dos moradores de forma mais natural e intuitiva. Outro diferencial importante está na possibilidade de ajustar brilho e temperatura de cor.
    O mesmo vale para quem transporta objetos, acompanha crianças ou circula frequentemente entre os cômodos da casa. A iluminação passa a acompanhar a rotina dos moradores de forma mais natural e intuitiva. Outro diferencial importante está na possibilidade de ajustar brilho e temperatura de cor. Foto: Reprodução/Freepik
  • Pela manhã, tons mais claros ajudam a despertar e estimulam a produtividade. À noite, luzes mais suaves criam um ambiente acolhedor e confortável para os olhos. Essa flexibilidade contribui para o bem-estar e torna os ambientes mais agradáveis em diferentes momentos do dia.
    Pela manhã, tons mais claros ajudam a despertar e estimulam a produtividade. À noite, luzes mais suaves criam um ambiente acolhedor e confortável para os olhos. Essa flexibilidade contribui para o bem-estar e torna os ambientes mais agradáveis em diferentes momentos do dia. Foto: Moritz Kindler/Unsplash
  • Além da praticidade, as lâmpadas inteligentes mantêm a eficiência energética característica da tecnologia LED. Embora consumam uma pequena quantidade de energia em modo de espera para permanecerem conectadas à rede, esse gasto costuma ser muito baixo.
    Além da praticidade, as lâmpadas inteligentes mantêm a eficiência energética característica da tecnologia LED. Embora consumam uma pequena quantidade de energia em modo de espera para permanecerem conectadas à rede, esse gasto costuma ser muito baixo. Foto: haus_automation/Pixabay
  • Em contrapartida, a programação automática ajuda a evitar desperdícios causados por luzes esquecidas acesas. Para quem não deseja substituir todas as lâmpadas da casa, os interruptores inteligentes surgem como alternativa interessante para tornar a rotina mais simples, organizada e confortável.
    Em contrapartida, a programação automática ajuda a evitar desperdícios causados por luzes esquecidas acesas. Para quem não deseja substituir todas as lâmpadas da casa, os interruptores inteligentes surgem como alternativa interessante para tornar a rotina mais simples, organizada e confortável. Foto: Reprodução/YouTube Felps
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