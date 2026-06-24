Acessíveis e cheias de possibilidades: veja por que as lâmpadas inteligentes são cada vez mais populares

Nos primeiros anos, esses dispositivos tinham preços elevados devido à produção limitada, ao uso de componentes importados e à presença de poucas fabricantes no mercado. Em muitos casos, a instalação também exigia a compra de equipamentos adicionais, como hubs de comunicação, o que aumentava ainda mais o investimento necessário. Com o crescimento da concorrência e a evolução dos sistemas de conectividade, boa parte dessas barreiras desapareceu. Foto: Jakub ?erdzicki/Unsplash