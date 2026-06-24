Em Porto Príncipe, casas inspiradas em biscoitos de gengibre se tornaram um símbolo nacional do Haiti

O surgimento dessas edificações ocorreu em um período de intensa troca de influências entre o Haiti e a Europa. Profissionais haitianos que passaram por formação acadêmica na França retornaram ao país trazendo referências arquitetônicas internacionais. Em vez de copiar modelos estrangeiros, eles reinterpretaram essas inspirações de acordo com a realidade local, criando uma linguagem própria que uniu elegância, funcionalidade e adaptação ambiental. Foto: Domínio Público