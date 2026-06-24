Caatinga: as peculiaridades de um bioma exclusivamente brasileiro

O nome “Caatinga” vem do tupi e significa “mata branca”, referência à vegetação clara que perde as folhas durante a seca, criando paisagens de troncos esbranquiçados. Essa adaptação ajuda as plantas a economizar água e energia em períodos de estiagem, garantindo sua sobrevivência em condições extremas. Árvores como o mandacaru, o umbuzeiro e o juazeiro são símbolos da resistência do bioma e sustentam comunidades locais com frutos, sombra e água armazenada. Foto: Marcos Elias de Oliveira Júnior - wikimedia commons