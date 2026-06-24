Galeria
Caatinga: as peculiaridades de um bioma exclusivamente brasileiro
-
O nome “Caatinga” vem do tupi e significa “mata branca”, referência à vegetação clara que perde as folhas durante a seca, criando paisagens de troncos esbranquiçados. Essa adaptação ajuda as plantas a economizar água e energia em períodos de estiagem, garantindo sua sobrevivência em condições extremas. Árvores como o mandacaru, o umbuzeiro e o juazeiro são símbolos da resistência do bioma e sustentam comunidades locais com frutos, sombra e água armazenada. Foto: Marcos Elias de Oliveira Júnior - wikimedia commons
-
A fauna da Caatinga também revela estratégias de sobrevivência únicas, com espécies que desenvolveram hábitos noturnos ou migratórios para escapar do calor intenso. Animais como a asa-branca, o tatu-peba e a ararinha-azul se adaptam ao clima seco, migrando ou armazenando energia para enfrentar longos períodos sem chuva. Muitas espécies são endêmicas, ou seja, só existem nesse bioma, reforçando sua singularidade mundial e a necessidade urgente de preservação. Foto: Joao Quental - Flickr wikimedia commons
-
Com quase 740 mil quilômetros quadrados, a Caatinga ocupa 11% do Brasil e 70% do Nordeste, abrangendo diferentes paisagens e solos. Esse território abriga solos cristalinos e sedimentares, além de rios intermitentes que secam na estiagem e moldam a vida local. O São Francisco e o Parnaíba são exemplos de rios perenes que sustentam comunidades e garantem biodiversidade mesmo em períodos de seca. Foto: AUGUSTO PESSOA - wikimedia commons
-
Apesar de parecer pobre em biodiversidade, a Caatinga guarda mais de 900 espécies de animais e centenas de plantas exclusivas, muitas ainda pouco estudadas. Estudos apontam 327 espécies animais endêmicas, incluindo aves e répteis, que só existem ali e dependem da preservação do bioma. Essa riqueza biológica é essencial para o equilíbrio ecológico regional e para avanços científicos futuros. Foto: Otávio Nogueira wikimedia commons
-
-
O bioma é conhecido como “bioma da luz”, por registrar cerca de 2.800 horas de sol por ano, uma das maiores incidências solares do planeta. Essa luminosidade intensa influencia a vegetação e o modo de vida das populações locais, moldando práticas agrícolas e culturais adaptadas ao calor. O clima quente e seco molda tradições culturais e práticas agrícolas adaptadas. Foto: Wesleysilva.S.A.L.CITY wikimedia commons
-
A Caatinga é cenário de importantes sítios arqueológicos e culturais que revelam a presença humana há milhares de anos. O Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, guarda a maior concentração de arte rupestre das Américas, com desenhos em tinta que retratam o cotidiano ancestral. Esses registros revelam a presença humana há milhares de anos e reforçam o valor histórico do bioma. Foto: AndersonPv wikimedia commons
-
A desertificação é uma das maiores ameaças à Caatinga, resultado do uso inadequado do solo e do desmatamento que fragilizam o ecossistema. Esse processo acelera a perda de biodiversidade e compromete a subsistência das comunidades locais. Políticas públicas e práticas sustentáveis são urgentes para conter esse avanço e garantir o futuro do bioma, evitando danos irreversíveis. Foto: Joao Quental - Flickr wikimedia commons
-