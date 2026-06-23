Dormir melhor: práticas simples que transformam suas noites de sono

A exposição à luz azul de celulares, computadores e televisores reduz a produção de melatonina, hormônio responsável por induzir o sono. O hábito de usar telas à noite prolonga o estado de alerta, dificultando o relaxamento e atrasando o início do descanso, além de aumentar a chance de despertares noturnos. A prática de desligar dispositivos pelo menos uma hora antes de dormir favorece a regulação natural do corpo e melhora significativamente a qualidade do sono, prevenindo insônia e fortalecend Foto: imagem gerada por i.a