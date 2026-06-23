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Dormir melhor: práticas simples que transformam suas noites de sono

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Redação Flipar
  • A exposição à luz azul de celulares, computadores e televisores reduz a produção de melatonina, hormônio responsável por induzir o sono. O hábito de usar telas à noite prolonga o estado de alerta, dificultando o relaxamento e atrasando o início do descanso, além de aumentar a chance de despertares noturnos. A prática de desligar dispositivos pelo menos uma hora antes de dormir favorece a regulação natural do corpo e melhora significativamente a qualidade do sono, prevenindo insônia e fortalecend
    A exposição à luz azul de celulares, computadores e televisores reduz a produção de melatonina, hormônio responsável por induzir o sono. O hábito de usar telas à noite prolonga o estado de alerta, dificultando o relaxamento e atrasando o início do descanso, além de aumentar a chance de despertares noturnos. A prática de desligar dispositivos pelo menos uma hora antes de dormir favorece a regulação natural do corpo e melhora significativamente a qualidade do sono, prevenindo insônia e fortalecend Foto: imagem gerada por i.a
  • A regularidade nos horários de dormir e acordar ajuda a sincronizar o relógio biológico, promovendo ciclos de sono mais estáveis. Alterações frequentes nos horários confundem o organismo, resultando em insônia e cansaço durante o dia, além de prejudicar a liberação natural de hormônios ligados ao descanso. A disciplina em manter uma rotina consistente fortalece o ritmo circadiano e contribui para noites mais restauradoras, reduzindo o risco de distúrbios do sono e melhorando o desempenho físico
    A regularidade nos horários de dormir e acordar ajuda a sincronizar o relógio biológico, promovendo ciclos de sono mais estáveis. Alterações frequentes nos horários confundem o organismo, resultando em insônia e cansaço durante o dia, além de prejudicar a liberação natural de hormônios ligados ao descanso. A disciplina em manter uma rotina consistente fortalece o ritmo circadiano e contribui para noites mais restauradoras, reduzindo o risco de distúrbios do sono e melhorando o desempenho físico Foto: imagem gerada por i.a
  • Um quarto silencioso, escuro e com temperatura agradável favorece o relaxamento e a indução ao sono profundo. O ambiente influencia diretamente na qualidade do descanso, reduzindo despertares noturnos e aumentando o tempo de sono contínuo. A atenção a detalhes como iluminação e ventilação transforma o espaço em aliado da saúde e bem-estar.
    Um quarto silencioso, escuro e com temperatura agradável favorece o relaxamento e a indução ao sono profundo. O ambiente influencia diretamente na qualidade do descanso, reduzindo despertares noturnos e aumentando o tempo de sono contínuo. A atenção a detalhes como iluminação e ventilação transforma o espaço em aliado da saúde e bem-estar. Foto: imagem gerada por i.a
  • O consumo de café, chá preto e bebidas energéticas no período noturno prolonga o estado de alerta e dificulta o adormecer. A presença de cafeína no organismo interfere na profundidade do sono, reduzindo sua capacidade reparadora. A escolha por alternativas leves e sem estimulantes ajuda a preparar o corpo para descansar melhor.
    O consumo de café, chá preto e bebidas energéticas no período noturno prolonga o estado de alerta e dificulta o adormecer. A presença de cafeína no organismo interfere na profundidade do sono, reduzindo sua capacidade reparadora. A escolha por alternativas leves e sem estimulantes ajuda a preparar o corpo para descansar melhor. Foto: imagem gerada por i.a
  • Atividades como leitura leve, meditação ou exercícios de respiração reduzem a tensão acumulada durante o dia. O relaxamento prepara o corpo e a mente para o descanso, diminuindo a ansiedade e facilitando o início do sono. A adoção de práticas tranquilas antes de deitar fortalece a rotina noturna e promove noites mais equilibradas.
    Atividades como leitura leve, meditação ou exercícios de respiração reduzem a tensão acumulada durante o dia. O relaxamento prepara o corpo e a mente para o descanso, diminuindo a ansiedade e facilitando o início do sono. A adoção de práticas tranquilas antes de deitar fortalece a rotina noturna e promove noites mais equilibradas. Foto: imagem gerada por i.a
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