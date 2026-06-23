Virou atração turística! Sorvete feito com ingrediente raro na Turquia pode ser cortado, moldado e esticado

O dondurma é sovado manualmente com longas barras de ferro dentro de grandes cilindros resfriados, em um movimento constante de puxar, dobrar e bater que exige horas de trabalho braçal e grande força muscular. Outra curiosidade é que o dondurma costuma ser consumido com faca e garfo em algumas regiões da Turquia por conta de sua consistência mais firme e elástica. Foto: Pexels/Berna