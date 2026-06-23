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Virou atração turística! Sorvete feito com ingrediente raro na Turquia pode ser cortado, moldado e esticado

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Redação Flipar
  • Muitos turistas conhecem essa sobremesa por meio dos famosos vendedores de rua de Istambul. Vestidos com trajes tradicionais e munidos de longas hastes metálicas, eles transformam a venda do sorvete em uma verdadeira apresentação. O cliente acredita que receberá seu pedido, mas acaba envolvido em uma sequência de truques, movimentos rápidos e brincadeiras que se tornaram parte da experiência cultural associada ao produto.
    Muitos turistas conhecem essa sobremesa por meio dos famosos vendedores de rua de Istambul. Vestidos com trajes tradicionais e munidos de longas hastes metálicas, eles transformam a venda do sorvete em uma verdadeira apresentação. O cliente acredita que receberá seu pedido, mas acaba envolvido em uma sequência de truques, movimentos rápidos e brincadeiras que se tornaram parte da experiência cultural associada ao produto. Foto: Reprodução/Pexels
  • Apesar da popularidade das apresentações, os apreciadores da iguaria costumam apontar as sorveterias artesanais como os melhores lugares para experimentar a receita em sua forma mais autêntica. Nessas casas especializadas, a qualidade dos ingredientes recebe atenção especial e os sabores destacam matérias-primas naturais, como pistache, frutas frescas, chocolate e castanhas.
    Apesar da popularidade das apresentações, os apreciadores da iguaria costumam apontar as sorveterias artesanais como os melhores lugares para experimentar a receita em sua forma mais autêntica. Nessas casas especializadas, a qualidade dos ingredientes recebe atenção especial e os sabores destacam matérias-primas naturais, como pistache, frutas frescas, chocolate e castanhas. Foto: Pexels/Melike B
  • O segredo da textura única do dondurma está principalmente no salep, um ingrediente obtido a partir dos tubérculos de determinadas espécies de orquídeas Dactylorhiza romana. Essa substância contém glucomanano, composto capaz de absorver grandes quantidades de água e atuar como espessante natural.
    O segredo da textura única do dondurma está principalmente no salep, um ingrediente obtido a partir dos tubérculos de determinadas espécies de orquídeas Dactylorhiza romana. Essa substância contém glucomanano, composto capaz de absorver grandes quantidades de água e atuar como espessante natural. Foto: Wikimedia Commons/Flocci Nivis
  • Entretanto, a produção do autêntico dondurma enfrenta desafios ambientais importantes. A coleta excessiva das orquídeas utilizadas para produzir o salep colocou diversas espécies sob ameaça, levando à criação de restrições rigorosas para proteger essas plantas.
    Entretanto, a produção do autêntico dondurma enfrenta desafios ambientais importantes. A coleta excessiva das orquídeas utilizadas para produzir o salep colocou diversas espécies sob ameaça, levando à criação de restrições rigorosas para proteger essas plantas. Foto: Wikimedia Commons/Juliett09
  • O dondurma é sovado manualmente com longas barras de ferro dentro de grandes cilindros resfriados, em um movimento constante de puxar, dobrar e bater que exige horas de trabalho braçal e grande força muscular. Outra curiosidade é que o dondurma costuma ser consumido com faca e garfo em algumas regiões da Turquia por conta de sua consistência mais firme e elástica.
    O dondurma é sovado manualmente com longas barras de ferro dentro de grandes cilindros resfriados, em um movimento constante de puxar, dobrar e bater que exige horas de trabalho braçal e grande força muscular. Outra curiosidade é que o dondurma costuma ser consumido com faca e garfo em algumas regiões da Turquia por conta de sua consistência mais firme e elástica. Foto: Pexels/Berna
  • Atualmente, iniciativas voltadas ao cultivo sustentável procuram garantir a continuidade da tradição sem comprometer a conservação da espécie, que passou a ser protegida pela União Europeia e pela Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (Cites).
    Atualmente, iniciativas voltadas ao cultivo sustentável procuram garantir a continuidade da tradição sem comprometer a conservação da espécie, que passou a ser protegida pela União Europeia e pela Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (Cites). Foto: Pexels/ysnapshotjournal
  • Há relatos de que versões primitivas do dondurma existem há vários séculos. A sobremesa surgiu em uma região montanhosa onde a neve era armazenada e combinada com ingredientes locais para criar doces gelados antes mesmo da popularização da refrigeração moderna.
    Há relatos de que versões primitivas do dondurma existem há vários séculos. A sobremesa surgiu em uma região montanhosa onde a neve era armazenada e combinada com ingredientes locais para criar doces gelados antes mesmo da popularização da refrigeração moderna. Foto: Wikimedia Commons/Guz Alv
  • Eleito a melhor sobremesa gelada do mundo em 2025 pelo guia TasteAtlas, o autêntico dondurma permanece como uma exclusividade do território turco devido às restrições de comércio de seus componentes, o que transforma a degustação dessa iguaria em um roteiro obrigatório para os viajantes que curtem explorar a culinária internacional.
    Eleito a melhor sobremesa gelada do mundo em 2025 pelo guia TasteAtlas, o autêntico dondurma permanece como uma exclusividade do território turco devido às restrições de comércio de seus componentes, o que transforma a degustação dessa iguaria em um roteiro obrigatório para os viajantes que curtem explorar a culinária internacional. Foto: Pexels/Mahsum O?rak
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