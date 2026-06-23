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Doce de leite tem peculiaridades em diferentes países: uma mais irresistível que a outra
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Minas Gerais, Brasil: Conhecida como a capital do doce de leite no Brasil, Minas Gerais se destaca pela tradição na produção de laticínios artesanais. Utilizando métodos familiares e leite de alta qualidade, o doce de leite mineiro é cremoso e rico em sabor, atraindo turistas e movimentando a economia local. Foto: Divulgação
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Santa Fe, Argentina: Na Argentina, Santa Fe é uma referência no doce de leite, que é cremoso e ligeiramente mais doce que outros. A tradição argentina valoriza esse doce como símbolo nacional, sendo essencial para a culinária e uma atração para turistas gastronômicos. Foto: Divulgação
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Córdoba, Argentina: Em Córdoba, o doce de leite é produzido com leite fresco da vasta produção agropecuária local. Sua consistência equilibrada faz dele um dos preferidos, destacando-se no comércio e na valorização da cultura argentina. Foto: Divulgação
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Montevidéu, Uruguai: O Uruguai é famoso pelo doce de leite de alta qualidade, especialmente na região de Montevidéu. Reconhecido pela textura firme e sabor profundo, ele é um dos principais itens exportados do país e um grande atrativo turístico. Foto: Divulgação
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La Serena, Chile: A tradição chilena de produção de doce de leite, conhecido como manjar, destaca La Serena como um polo de alta qualidade. Com um sabor mais caramelizado, é um produto local importante para o mercado e para a cultura. Foto: Divulgação
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Arequipa, Peru: A cidade de Arequipa é famosa pelo manjar blanco, uma versão peruana do doce de leite feita com leite fresco de vaca ou cabra. A tradição local atrai muitos visitantes e impulsiona feiras gastronômicas. Foto: Divulgação
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Santa Cruz, Bolívia: Conhecida por um doce de leite mais denso, Santa Cruz destaca-se na produção artesanal e familiar. Esse doce contribui para o mercado interno e para as tradições bolivianas, sendo parte essencial das sobremesas locais. Foto: Divulgação
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Normandia, FranÃ§a: Com grande tradiÃ§Ã£o em laticÃnios, Normandia produz um doce de leite com leite de altÃssima qualidade e sabor amanteigado. O produto faz parte da rica gastronomia regional e impulsiona o turismo rural e gastronÃŽmico. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
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Astúrias, Espanha: As Astúrias, famosas por seus produtos lácteos, produzem um doce de leite de alta qualidade com sabor autêntico. Ele é muito consumido localmente e apreciado por visitantes que exploram a culinária da região. Foto: Divulgação
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Piedmont, Itália: No norte da Itália, a tradição do doce de leite tem raízes em pequenas fazendas familiares. Piedmont se destaca pela produção de um doce rico em sabor, que muitas vezes é usado em sobremesas gourmet italianas. Foto: Imagem Freepik
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Antioquia, Colômbia: Antioquia, com forte tradição rural, é um dos maiores produtores de doce de leite na Colômbia, conhecido como arequipe. A qualidade do produto reflete o uso de técnicas artesanais, atraindo consumidores locais e estrangeiros. Foto: Divulgação
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Cusco, Peru: Em Cusco, o doce de leite é popular em mercados locais, feito artesanalmente com um toque regional único. É frequentemente vendido para turistas, tornando-se uma lembrança especial da rica cultura andina. Foto: Reprodução Facebook
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Bahia Blanca, Argentina: Com uma longa tradição na produção de doces de leite, Bahia Blanca é um importante polo de exportação. O doce aqui é apreciado pela consistência aveludada e destaca-se como parte da identidade gastronômica local. Foto: Divulgação
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Concepción, Paraguai: A cidade de Concepción é conhecida por seu doce de leite artesanal, que mantém métodos de produção tradicionais. Além de ser um item cultural, é um produto chave no mercado local e nas celebrações paraguaias. Foto: Instagram @ladorada_py
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São Joaquim, Brasil: Localizada em Santa Catarina, São Joaquim é conhecida por seu doce de leite artesanal, feito a partir de leite fresco da região. O produto complementa o turismo rural e a gastronomia típica local, contribuindo significativamente para a economia da cidade. Foto: Reprodução Youtube Canal Patrick Ramiro