Flores da fortuna: símbolos de sorte ao redor do mundo

O crisântemo é símbolo de sorte e longevidade em países como Japão e China, onde é associado à felicidade e ao bem-estar. Suas flores vibrantes são usadas em festivais e celebrações, reforçando sua ligação com prosperidade e boa fortuna. Além de seu valor cultural, o crisântemo é cultivado em diversas partes do mundo como planta ornamental, sendo também utilizado em infusões medicinais que reforçam sua importância social e histórica, e sua presença em brasões e artes reforça sua ligação com pros Foto: imagem gerada por i.a