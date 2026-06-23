Caaba e Mesquita Al-Haram: o coração sagrado do Islã

A Mesquita Al-Haram é o epicentro da vida espiritual islâmica e se destaca por sua grandiosidade arquitetônica, que combina tradição e modernidade em cada detalhe. O espaço é constantemente ampliado pelo governo saudita para receber milhões de peregrinos durante o Hajj e a Umrah, garantindo infraestrutura e segurança em meio ao fluxo crescente. Além de sua dimensão física, o local é símbolo da universalidade da fé islâmica, reunindo pessoas de diferentes línguas e culturas em um mesmo ato de dev Foto: RifqiAndika - wikimedia commons