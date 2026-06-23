Galeria
Caaba e Mesquita Al-Haram: o coração sagrado do Islã
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A Mesquita Al-Haram é o epicentro da vida espiritual islâmica e se destaca por sua grandiosidade arquitetônica, que combina tradição e modernidade em cada detalhe. O espaço é constantemente ampliado pelo governo saudita para receber milhões de peregrinos durante o Hajj e a Umrah, garantindo infraestrutura e segurança em meio ao fluxo crescente. Além de sua dimensão física, o local é símbolo da universalidade da fé islâmica, reunindo pessoas de diferentes línguas e culturas em um mesmo ato de dev Foto: RifqiAndika - wikimedia commons
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O Hajj é uma das cinco obrigações fundamentais do Islã e representa um momento de renovação espiritual para os muçulmanos que o realizam. Realizado anualmente em Meca, o ritual reúne milhões de pessoas que seguem passos específicos, como a circunambulação da Caaba e a caminhada entre Safa e Marwah, em uma jornada marcada por disciplina e fé. Essa peregrinação simboliza igualdade, já que todos os fiéis se vestem de forma simples, sem distinções sociais ou econômicas. Foto: pixabay
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A Caaba é coberta por um tecido preto bordado em fios de ouro chamado Kiswah, cuja troca ocorre anualmente durante o Hajj em uma cerimônia solene. O tecido simboliza respeito e reverência, sendo confeccionado com detalhes minuciosos que incluem versos do Alcorão. O processo de troca é acompanhado por cerimônias que reforçam a sacralidade do local e sua centralidade na fé islâmica. Foto: Imagem de Abdullah Shakoor por Pixabay
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Segundo a tradição islâmica, Abraão e seu filho Ismael ergueram a Caaba como casa de adoração a Deus, estabelecendo um marco espiritual que atravessa séculos. Essa narrativa conecta o Islã às raízes abraâmicas, também presentes no judaísmo e cristianismo, criando um elo entre religiões monoteístas. O valor histórico e religioso do local reforça sua posição como símbolo universal de fé e unidade. Foto: Imagem de ekrem por Pixabay
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O Tawaf, ritual de circunambulação, consiste em dar sete voltas ao redor da Caaba em sentido anti-horário, sempre com devoção e disciplina. O movimento simboliza a centralidade de Deus na vida do muçulmano e a busca por proximidade espiritual. Além disso, imagem de milhões de fiéis realizando o Tawaf em uníssono transmite a força da fé coletiva e a união da comunidade islâmica. Foto: Imagem de Abdullah Shakoor por Pixabay
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Dentro da Mesquita Al-Haram encontra-se o poço de Zamzam, cuja água é considerada milagrosa e parte essencial da peregrinação. A tradição afirma que surgiu para saciar a sede de Ismael, filho de Abraão, no deserto, tornando-se símbolo de providência divina. Até hoje, beber dessa água é um ato de fé e esperança, reforçando a ligação entre passado e presente na experiência religiosa. Foto: Mardetanha wikimedia commons
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Durante o Hajj, os peregrinos percorrem o trajeto entre as colinas de Safa e Marwah, relembrando a busca de Hagar por água para seu filho. O ritual, chamado Sa’i, simboliza perseverança, confiança em Deus e a força da maternidade diante da adversidade. A caminhada é obrigatória e reforça a memória de um episódio fundamental na tradição islâmica. Foto: Imagem de Abdullah Shakoor por Pixabay
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