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Estilo de Vida

Fique atento para essas manias comuns, que podem virar obsessão

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Redação Flipar
  • Essas manias costumam surgir por motivos emocionais, hábitos repetidos ou até fatores culturais e familiares. A seguir, veja manias comuns e o que geralmente as motiva.
    Essas manias costumam surgir por motivos emocionais, hábitos repetidos ou até fatores culturais e familiares. A seguir, veja manias comuns e o que geralmente as motiva. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Roer unhas é uma mania associada à ansiedade e ao estresse. A repetição do gesto gera uma sensação momentânea de alívio, mesmo sendo prejudicial à saúde.
    Roer unhas é uma mania associada à ansiedade e ao estresse. A repetição do gesto gera uma sensação momentânea de alívio, mesmo sendo prejudicial à saúde. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Estalar os dedos é outra mania comum, muitas vezes ligada à tensão acumulada ou ao simples hábito físico, apesar da crença de que possa causar problemas nas articulações.
    Estalar os dedos é outra mania comum, muitas vezes ligada à tensão acumulada ou ao simples hábito físico, apesar da crença de que possa causar problemas nas articulações. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Organizar objetos por cor, tamanho ou simetria pode estar ligado à necessidade de controle ou à busca de ordem para acalmar a mente.
    Organizar objetos por cor, tamanho ou simetria pode estar ligado à necessidade de controle ou à busca de ordem para acalmar a mente. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Checar portas e janelas repetidamente antes de sair ou dormir é uma mania motivada por insegurança ou medo de esquecer algo importante
    Checar portas e janelas repetidamente antes de sair ou dormir é uma mania motivada por insegurança ou medo de esquecer algo importante Foto: Imagem gerada por i.a
  • Contar passos, degraus ou objetos, por sua vez, pode surgir como forma de distração mental ou tentativa inconsciente de organizar o pensamento.
    Contar passos, degraus ou objetos, por sua vez, pode surgir como forma de distração mental ou tentativa inconsciente de organizar o pensamento. Foto: Mônica Sá
  • Falar sozinho é uma mania que ajuda a organizar ideias, reforçar memórias ou simular diálogos sociais.
    Falar sozinho é uma mania que ajuda a organizar ideias, reforçar memórias ou simular diálogos sociais. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Guardar objetos inúteis, como embalagens e papéis velhos, costuma estar relacionado ao apego emocional e ao medo de precisar deles no futuro.
    Guardar objetos inúteis, como embalagens e papéis velhos, costuma estar relacionado ao apego emocional e ao medo de precisar deles no futuro. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Conferir notificações no celular a todo momento virou mania comum na era digital, alimentada pela ansiedade e pelo vício em estímulos rápidos.
    Conferir notificações no celular a todo momento virou mania comum na era digital, alimentada pela ansiedade e pelo vício em estímulos rápidos. Foto: Pexels por Pixabay
  • Repetir frases ou expressões frequentemente pode vir de influências familiares ou da tentativa de afirmar uma identidade
    Repetir frases ou expressões frequentemente pode vir de influências familiares ou da tentativa de afirmar uma identidade Foto: Site Mocoto.com.br Ambiente interno
  • Girar objetos nas mãos, como canetas ou chaves, é uma mania motora que ajuda a descarregar energia nervosa ou manter o foco em tarefas.
    Girar objetos nas mãos, como canetas ou chaves, é uma mania motora que ajuda a descarregar energia nervosa ou manter o foco em tarefas. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Enrolar os cabelos com os dedos é uma mania frequente, especialmente em momentos de tédio, concentração ou nervosismo. O movimento repetitivo traz uma sensação tátil reconfortante.
    Enrolar os cabelos com os dedos é uma mania frequente, especialmente em momentos de tédio, concentração ou nervosismo. O movimento repetitivo traz uma sensação tátil reconfortante. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Balançar a perna sem perceber é outro hábito ligado à ansiedade ou impaciência, funcionando como uma descarga de tensão.
    Balançar a perna sem perceber é outro hábito ligado à ansiedade ou impaciência, funcionando como uma descarga de tensão. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Ficar olhando o relógio diversas vezes seguidas pode refletir inquietação ou medo de perder compromissos, mesmo quando o tempo mal mudou.
    Ficar olhando o relógio diversas vezes seguidas pode refletir inquietação ou medo de perder compromissos, mesmo quando o tempo mal mudou. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Passar a língua nos dentes ou morder o interior da bochecha são manias que, como roer unhas, costumam surgir em momentos de estresse
    Passar a língua nos dentes ou morder o interior da bochecha são manias que, como roer unhas, costumam surgir em momentos de estresse Foto: Imagem gerada por i.a
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