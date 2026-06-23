Mesquita Al-Aqsa, em Jerusalém: o terceiro local mais sagrado do Islã

O nome “Al-Aqsa” significa “a mais distante”, em referência ao versículo do Alcorão que descreve a viagem noturna de Maomé. A mesquita é parte fundamental da tradição islâmica, pois simboliza o elo entre a Terra e o céu e a ligação direta com a revelação divina. A visita ao local é considerada um ato de profunda espiritualidade e devoção, capaz de transformar a experiência religiosa dos fiéis e fortalecer sua conexão com a história do Islã, tornando-se um marco de fé que atravessa gerações. Foto: Imagem de Robert Alvarado por Pixabay