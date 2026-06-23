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Mesquita Al-Aqsa, em Jerusalém: o terceiro local mais sagrado do Islã
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Construída no século 8, durante o califado omíada, a Mesquita Al-Aqsa foi submetida a diversas reformas ao longo da história. Sua estrutura atual reflete influências arquitetônicas islâmicas e bizantinas, criando, portanto, um espaço único de devoção e contemplação. O local mantém, ainda, elementos originais preservados, reforçando sua relevância espiritual e histórica, além de ser símbolo de continuidade da fé muçulmana e da identidade religiosa de Jerusalém. Foto: Andrew Shiva / Wikipedia
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O nome “Al-Aqsa” significa “a mais distante”, em referência ao versículo do Alcorão que descreve a viagem noturna de Maomé. A mesquita é parte fundamental da tradição islâmica, pois simboliza o elo entre a Terra e o céu e a ligação direta com a revelação divina. A visita ao local é considerada um ato de profunda espiritualidade e devoção, capaz de transformar a experiência religiosa dos fiéis e fortalecer sua conexão com a história do Islã, tornando-se um marco de fé que atravessa gerações. Foto: Imagem de Robert Alvarado por Pixabay
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A Mesquita Al-Aqsa está situada dentro da Esplanada das Mesquitas, que também abriga o Domo da Rocha. Esse conjunto arquitetônico forma um dos locais mais emblemáticos de Jerusalém e atrai visitantes de todo o mundo. A proximidade entre os dois edifícios reforça a importância religiosa e cultural da área, tornando-a um centro de fé e identidade. Foto:
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O Domo da Rocha, com sua cúpula dourada, é frequentemente confundido com a Mesquita Al-Aqsa. São construções distintas que compartilham o mesmo complexo sagrado e complementam sua grandiosidade. Juntas, representam símbolos centrais da fé islâmica em Jerusalém e reforçam a espiritualidade da cidade, tornando-se ícones universais. Foto:
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A Mesquita Al-Aqsa é mencionada no Alcorão como parte da jornada espiritual de Maomé. O vínculo textual reforça sua sacralidade e a torna referência para milhões de muçulmanos em todo o mundo. O espaço é visto como ponto de conexão direta entre revelação e prática da fé, fortalecendo sua relevância universal e histórica. Foto: Imagem de Umme Salma por Pixabay
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Ao longo dos séculos, a Mesquita Al-Aqsa enfrentou destruições e reconstruções devido a terremotos e conflitos. Cada restauração buscou preservar sua essência espiritual e histórica, mantendo viva sua importância. A resiliência do local reforça seu papel como símbolo de continuidade da fé islâmica e da resistência cultural de Jerusalém. Foto: Imagem de Umme Salma por Pixabay
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A Mesquita Al-Aqsa é administrada pelo Waqf islâmico, responsável pela manutenção e preservação do espaço. A gestão garante que o local continue sendo usado para oração e estudo religioso, mantendo sua vitalidade. O trabalho de preservação é visto como responsabilidade coletiva da comunidade muçulmana e de seus líderes espirituais. Foto: Imagem de hucurathareketi por Pixabay
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