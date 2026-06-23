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Só existem quatro mamíferos venenosos no mundo: entenda cada um

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Redação Flipar
  • MUSARANHO - Algumas espécies de musaranhos, pequenos mamíferos que lembram ratos, possuem saliva venenosa. Esses animais são encontrados em várias partes do mundo e têm metabolismo acelerado.
    MUSARANHO - Algumas espécies de musaranhos, pequenos mamíferos que lembram ratos, possuem saliva venenosa. Esses animais são encontrados em várias partes do mundo e têm metabolismo acelerado. Foto: Domínio público
  • O veneno é produzido nas glândulas salivares e injetado na presa por meio da mordida. Ele serve para paralisar pequenos animais, como insetos e até vertebrados de pequeno porte. Para humanos, o efeito costuma ser leve, podendo causar dor e irritação local.
    O veneno é produzido nas glândulas salivares e injetado na presa por meio da mordida. Ele serve para paralisar pequenos animais, como insetos e até vertebrados de pequeno porte. Para humanos, o efeito costuma ser leve, podendo causar dor e irritação local. Foto: Wikimédia commons
  • Nem todos os musaranhos são venenosos, apesar de pertencerem ao mesmo grupo. Apenas algumas espécies possuem saliva tóxica, usada para imobilizar presas, como o musaranho-de-cauda-curta (Blarina brevicauda) e o musaranho-aquático (Neomys fodiens), enquanto outras, como o musaranho-pigmeu, não apresentam veneno funcional relevante.
    Nem todos os musaranhos são venenosos, apesar de pertencerem ao mesmo grupo. Apenas algumas espécies possuem saliva tóxica, usada para imobilizar presas, como o musaranho-de-cauda-curta (Blarina brevicauda) e o musaranho-aquático (Neomys fodiens), enquanto outras, como o musaranho-pigmeu, não apresentam veneno funcional relevante. Foto: Hakan Söderholm - wikimedia commons
  • LÓRIS - O lóris é um pequeno primata encontrado no sudeste da Ásia, conhecido por seus olhos grandes e comportamento aparentemente tranquilo. Apesar da aparência dócil, é um dos poucos primatas venenosos.
    LÓRIS - O lóris é um pequeno primata encontrado no sudeste da Ásia, conhecido por seus olhos grandes e comportamento aparentemente tranquilo. Apesar da aparência dócil, é um dos poucos primatas venenosos. Foto: Silke Hahn wikimedia commons
  • Ele produz uma secreção nas glândulas dos braços, que se torna venenosa ao ser misturada com a saliva. Ao morder, o animal pode injetar essa toxina em possíveis ameaças.
    Ele produz uma secreção nas glândulas dos braços, que se torna venenosa ao ser misturada com a saliva. Ao morder, o animal pode injetar essa toxina em possíveis ameaças. Foto: Ruwan 14 / wikimedia commons
  • O veneno pode causar reações alérgicas intensas em humanos, incluindo dor, inchaço e até choque anafilático em casos mais graves. Também é usado como forma de defesa.
    O veneno pode causar reações alérgicas intensas em humanos, incluindo dor, inchaço e até choque anafilático em casos mais graves. Também é usado como forma de defesa. Foto: Kalyan Varma/Wikimédia Commons
  • ALMIQUIS - O almiqui, também conhecido como solenodonte, é um mamífero raro encontrado no Caribe, especialmente em Cuba e na República Dominicana. Ele tem focinho alongado e hábitos noturnos.
    ALMIQUIS - O almiqui, também conhecido como solenodonte, é um mamífero raro encontrado no Caribe, especialmente em Cuba e na República Dominicana. Ele tem focinho alongado e hábitos noturnos. Foto: frank wouters / wikimedia commons
  • Esse animal possui glândulas de veneno conectadas a dentes com sulcos, por onde a toxina é transmitida. O veneno é utilizado principalmente para capturar presas pequenas.
    Esse animal possui glândulas de veneno conectadas a dentes com sulcos, por onde a toxina é transmitida. O veneno é utilizado principalmente para capturar presas pequenas. Foto: Seb az86556 / wikimedia commons
  • Apesar de não representar grande risco para humanos, o almiqui é um dos mamíferos venenosos mais antigos do planeta. Estudos indicam que seus ancestrais existem há cerca de 70 a 80 milhões de anos, ainda no período dos dinossauros, no fim do Cretáceo. Atualmente, está ameaçado de extinção devido à perda de habitat.
    Apesar de não representar grande risco para humanos, o almiqui é um dos mamíferos venenosos mais antigos do planeta. Estudos indicam que seus ancestrais existem há cerca de 70 a 80 milhões de anos, ainda no período dos dinossauros, no fim do Cretáceo. Atualmente, está ameaçado de extinção devido à perda de habitat. Foto: domínio público
  • ORNITORRINCO - Mamífero semiaquático nativo da Austrália que chama atenção por sua aparência incomum, com bico semelhante ao de pato e corpo coberto por pelos densos. Ele pertence ao grupo dos monotremados, que botam ovos. O veneno não costuma ser fatal para humanos, mas provoca dor intensa e pode causar inchaço prolongado. Acredita-se que seja usado principalmente em disputas entre machos, e não para caça.
    ORNITORRINCO - Mamífero semiaquático nativo da Austrália que chama atenção por sua aparência incomum, com bico semelhante ao de pato e corpo coberto por pelos densos. Ele pertence ao grupo dos monotremados, que botam ovos. O veneno não costuma ser fatal para humanos, mas provoca dor intensa e pode causar inchaço prolongado. Acredita-se que seja usado principalmente em disputas entre machos, e não para caça. Foto: Reprodução do Youtube Canal Curiosidades da Natureza
  • Os machos possuem uma característica rara entre mamíferos: uma espora venenosa localizada nas patas traseiras. Esse ferrão está ligado a uma glândula que produz toxinas, principalmente durante a época reprodutiva.
    Os machos possuem uma característica rara entre mamíferos: uma espora venenosa localizada nas patas traseiras. Esse ferrão está ligado a uma glândula que produz toxinas, principalmente durante a época reprodutiva. Foto: Wikimédia Commons
  • O veneno não costuma ser fatal para humanos, mas provoca dor intensa e pode causar inchaço prolongado. Acredita-se que seja usado principalmente em disputas entre machos, e não para caça.
    O veneno não costuma ser fatal para humanos, mas provoca dor intensa e pode causar inchaço prolongado. Acredita-se que seja usado principalmente em disputas entre machos, e não para caça. Foto: Facebook/Australian Platypus Conservancy
  • Casos de envenenamento por ornitorrinco são raros, mas vale o alerta. Em 2023, uma mulher chamada Jenny Forward decidiu ajudar um ornitorrinco ferido no meio-fio e acabou sendo envenenada em Kingston, na Austrália. A mulher, sem proteção, conduziu o mamífero semiaquático com as mãos. Acabou sendo internada com intensa dor.
    Casos de envenenamento por ornitorrinco são raros, mas vale o alerta. Em 2023, uma mulher chamada Jenny Forward decidiu ajudar um ornitorrinco ferido no meio-fio e acabou sendo envenenada em Kingston, na Austrália. A mulher, sem proteção, conduziu o mamífero semiaquático com as mãos. Acabou sendo internada com intensa dor. Foto: Wikimédia Commons
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