Os arranha-céus abandonados mais altos do mundo

9 - Plaza Tower: Localizada em Nova Orleans, nos Estados Unidos, ela tem 162 metros de altura e teve sua construção iniciada nos anos 1960. Concebida inicialmente para abrigar escritórios, a torre foi gravemente danificada pelo furacão Katrina em 2005, que comprometeu de forma severa sua estrutura. Ao longo dos anos, o prédio enfrentou uma série de complicações adicionais, como a proliferação de mofo tóxico, o que levou ao seu fechamento definitivo. Em 2021, a queda de um painel atingiu um cicl Foto: Reprodução Youtube