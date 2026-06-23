Arraiá completo: elementos que não podem faltar em uma festa junina

O chapéu de palha é um acessório típico que remete diretamente às origens rurais das festas juninas. Ele simboliza, portanto, o trabalhador do campo e é utilizado tanto como parte da vestimenta quanto como elemento decorativo. Nas celebrações, inclusive, o chapéu de palha reforça a ligação com a vida simples e a tradição agrícola que inspirou a festa, sendo também peça indispensável para caracterizar personagens das quadrilhas e, assim, manter viva a estética caipira. Foto: Imagem Gerada por aplicativo de Inteligência Artificial