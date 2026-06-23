Plantas que mudam de cor: o fascínio das estações

O bordo vermelho é uma árvore que se destaca por suas folhas que mudam de verde intenso no verão para tons vibrantes de vermelho e laranja no outono. Essa transformação é resultado da diminuição da clorofila e do aumento de pigmentos como antocianinas, que criam paisagens marcantes em regiões temperadas. Além de sua beleza, o bordo vermelho é símbolo cultural em países como o Canadá, reforçando sua importância ecológica e estética, e sua madeira também é utilizada em indústrias, tornando-o relev Foto: Reprodução do Flickr Andreas Rockstein